Китай не спасет Кремль: "Газпром" терпит сильные убытки из-за низких цен на газ, — Bloomberg

Россия стремительно теряет доходы от экспорта энергоресурсов. Попытки компенсировать потерю европейского рынка за счет Китая пока не приносят Кремлю ожидаемой прибыли.

Related video

Продажи российского газа в Китай будут значительно менее выгодными, чем поставки в Европу. Министерство экономики РФ прогнозирует, что в ближайшие три года цены для Пекина будут как минимум на 27% ниже, чем для Турции и европейских стран, которые еще покупают российское топливо. В 2025 году разрыв увеличится до 38%. Об этом сообщает Bloomberg.

До войны в Украине основная часть доходов "Газпрома" формировалась за счет европейского экспорта. Теперь, подписав крупный контракт с Китаем, российская компания все больше зависит от азиатского рынка. Глава "Газпрома" Алексей Миллер объяснил более низкие цены тем, что месторождения для Китая расположены ближе к потребителю. Для сравнения: в прошлом году экспорт в Китай стоил 248,7 доллара за тысячу кубометров, тогда как поставки на западные рынки — 401,9 доллара.

Россия пытается компенсировать низкие цены ростом объемов экспорта. По трубопроводу "Сила Сибири" поставки в Китай в 2025 году должны увеличиться более чем на 20%, достигнув проектной мощности в 38 миллиардов кубометров ежегодно. В начале сентября "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация заключили соглашение о дополнительных поставках 6 миллиардов кубометров в год, а с 2027 года объемы дальневосточного маршрута вырастут с 10 до 12 миллиардов кубометров.

Кроме того, Россия планирует с 2028 года начать добычу газа в проекте "Сахалин-3" в Тихом океане, часть которого также будет поставляться в Китай.

Напомним, ударные дроны днем 24 сентября навещали город Новороссийск в Краснодарском крае РФ, базу Черноморского флота. По оценкам губернатора региона Вениамина Кондратьева, город подвергся "чудовищной атаке".

Российские СМИ сообщали об уничтожении "пяти украинских безэкипажных катеров" при атаке на Новороссийск. Очевидцы сообщали о попадании по портовой инфраструктуре.