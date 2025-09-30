Китай не врятує Кремль: "Газпром" зазнає сильних збитків через низькі ціни на газ, — Bloomberg

Росія стрімко втрачає доходи від експорту енергоресурсів. Спроби компенсувати втрату європейського ринку за рахунок Китаю поки що не приносять Кремлю очікуваного прибутку.

Продажі російського газу до Китаю будуть значно менш вигідними, ніж поставки до Європи. Міністерство економіки РФ прогнозує, що в найближчі три роки ціни для Пекіна будуть щонайменше на 27% нижчими, ніж для Туреччини та європейських країн, які ще купують російське паливо. У 2025 році розрив збільшиться до 38%. Про це повідомляє Bloomberg.

До війни в Україні основна частина доходів "Газпрому" формувалася за рахунок європейського експорту. Тепер, підписавши великий контракт із Китаєм, російська компанія дедалі більше залежить від азіатського ринку. Глава "Газпрому" Олексій Міллер пояснив нижчі ціни тим, що родовища для Китаю розташовані ближче до споживача. Для порівняння: минулого року експорт до Китаю коштував 248,7 долара за тисячу кубометрів, тоді як поставки на західні ринки — 401,9 долара.

Росія намагається компенсувати низькі ціни зростанням обсягів експорту. Трубопроводом "Сила Сибіру" поставки до Китаю у 2025 році мають збільшитися більш ніж на 20%, досягнувши проєктної потужності в 38 мільярдів кубометрів щорічно. На початку вересня "Газпром" і Китайська національна нафтогазова корпорація уклали угоду про додаткові поставки 6 мільярдів кубометрів на рік, а з 2027 року обсяги далекосхідного маршруту зростуть з 10 до 12 мільярдів кубометрів.

Крім того, Росія планує з 2028 року почати видобуток газу в проєкті "Сахалін-3" у Тихому океані, частина якого також постачатиметься до Китаю.

