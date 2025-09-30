Некоторые страны ЕС потратили на российский газ больше, чем на помощь Украине, — СМИ

С 2022 года по июнь 2025 года Франция, Бельгия и Испания потратили на российский сжиженный природный газ (СПГ) больше, чем на финансовую помощь Украине.

Related video

На закупку российского СПГ эти три страны направили 34,3 млрд евро, тогда как совокупная поддержка Украины составила 21,2 млрд евро. Об этом сообщает портал Greenpeace.

Импорт российского газа в Европу остается значительным. Только в первой половине 2025 года ЕС приобрел 12,8 млрд кубометров СПГ из России — на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину. До февраля 2022 года российский газ, включая трубопроводный и сжиженный, покрывал около 45% потребностей Европы в энергии. После начала войны ЕС активно стал сокращать зависимость от российских энергоресурсов.

Еврокомиссия уже предложила полностью прекратить импорт всех российских ископаемых видов топлива к 2027 году. Инициатива получила поддержку большинства стран ЕС, но Словакия и Венгрия выступили против. Российский газ попал под санкции ЕС, США и их союзников, ограничения касаются транзита, инвестиций и постепенного отказа от долгосрочных контрактов.

В новом, 19-м пакете санкций против России, который еще предстоит утвердить странам ЕС, предлагается запретить импорт российского СПГ к концу 2026 года — на год раньше первоначальных планов. По данным экспертов, инициатива связана с давлением со стороны США и Дональда Трампа.

Чтобы снизить зависимость от российских поставок, ЕС активно наращивает закупки СПГ в США: если в 2021 году доля американского газа составляла 28% импорта ЕС, к 2024 году она выросла до 45%.

Напомним, что Россия стремительно теряет доходы от экспорта энергоресурсов. Попытки компенсировать потерю европейского рынка за счет Китая пока не приносят Кремлю ожидаемой прибыли.

Российские СМИ сообщали об уничтожении "пяти украинских безэкипажных катеров" при атаке на Новороссийск. Очевидцы сообщали о попадании по портовой инфраструктуре.