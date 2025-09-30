Деякі країни ЄС витратили на російський газ більше, ніж на допомогу Україні, — ЗМІ

З 2022 року по червень 2025 року Франція, Бельгія та Іспанія витратили на російський скраплений природний газ (СПГ) більше, ніж на фінансову допомогу Україні.

Related video

На закупівлю російського СПГ ці три країни спрямували 34,3 млрд євро, тоді як сукупна підтримка України становила 21,2 млрд євро. Про це повідомляє портал Greenpeace.

Імпорт російського газу в Європу залишається значним. Лише в першій половині 2025 року ЄС придбав 12,8 млрд кубометрів СПГ із Росії — на 67% більше порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До лютого 2022 року російський газ, включно з трубопровідним і скрапленим, покривав близько 45% потреб Європи в енергії. Після початку війни ЄС активно почав скорочувати залежність від російських енергоресурсів.

Єврокомісія вже запропонувала повністю припинити імпорт усіх російських викопних видів палива до 2027 року. Ініціатива отримала підтримку більшості країн ЄС, але Словаччина та Угорщина виступили проти. Російський газ потрапив під санкції ЄС, США та їхніх союзників, обмеження стосуються транзиту, інвестицій і поступової відмови від довгострокових контрактів.

У новому, 19-му пакеті санкцій проти Росії, який ще належить затвердити країнам ЄС, пропонується заборонити імпорт російського СПГ до кінця 2026 року — на рік раніше від початкових планів. За даними експертів, ініціатива пов'язана з тиском з боку США і Дональда Трампа.

Щоб знизити залежність від російських постачань, ЄС активно нарощує закупівлі СПГ у США: якщо 2021 року частка американського газу становила 28% імпорту ЄС, до 2024 року вона зросла до 45%.

Нагадаємо, що Росія стрімко втрачає доходи від експорту енергоресурсів. Спроби компенсувати втрату європейського ринку за рахунок Китаю поки що не приносять Кремлю очікуваного прибутку.

Російські ЗМІ повідомляли про знищення "п'яти українських безекіпажних катерів" під час атаки на Новоросійськ. Очевидці повідомляли про влучання по портовій інфраструктурі.