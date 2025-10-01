В Украине резко изменились цены на овощи и фрукты: сколько теперь нужно потратить

Украинский рынок показал разнонаправленную динамику цен на овощи и фрукты. Часть продукции заметно подорожала из-за сокращения предложения, тогда как другие позиции подешевели благодаря сезонному росту урожая и усилению конкуренции.

Больше всего в цене прибавили морковь, свекла, огурцы, брокколи, цветная капуста и кабачки. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Цены на сезонные овощи и фрукты — что известно

Так, морковь подорожала до 8–15 грн/кг, а свекла – до 8–11 грн/кг. Огурцы теперь продают по 25–75 грн/кг, тогда как брокколи и цветная капуста поднялись в цене до 40–65 и 25–50 грн/кг соответственно. Кабачки также стали ощутимо дороже – до 10–22 грн/кг.

В то же время некоторые продукты подешевели. Репчатый лук снизился в цене до 7 грн/кг, а томаты – до 8 грн/кг. Пекинская капуста теперь стоит от 20 грн/кг, арбузы упали до 6–20 грн/кг, а дыни – до 15–35 грн/кг. Более доступными стали груши и сливы, тогда как чеснок и зеленый лук также несколько снизили стоимость.

Фруктовый сегмент показал смешанную динамику. Виноград подорожал до 150 грн/кг, ранние яблоки – до 45 грн/кг, а вот груши и сливы подешевели. Арбузы и дыни продолжают падать в цене, а среди импортных фруктов дешевле стали киви и апельсины.

Ягодный рынок также оказался неоднородным: голубика выросла в цене до 380 грн/кг, тогда как малина, напротив, подешевела.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.