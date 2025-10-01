В Україні різко змінилися ціни на овочі та фрукти: скільки тепер потрібно витратити

Український ринок показав різноспрямовану динаміку цін на овочі та фрукти. Частина продукції помітно подорожчала через скорочення пропозиції, тоді як інші позиції подешевшали завдяки сезонному зростанню врожаю та посиленню конкуренції.

Related video

Найбільше в ціні додали морква, буряк, огірки, броколі, цвітна капуста і кабачки. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Ціни на сезонні овочі та фрукти — що відомо

Так, морква подорожчала до 8-15 грн/кг, а буряк — до 8-11 грн/кг. Огірки тепер продають по 25-75 грн/кг, тоді як броколі та цвітна капуста піднялися в ціні до 40-65 і 25-50 грн/кг відповідно. Кабачки також стали відчутно дорожчими — до 10-22 грн/кг.

Водночас деякі продукти подешевшали. Ріпчаста цибуля знизилася в ціні до 7 грн/кг, а томати — до 8 грн/кг. Пекінська капуста тепер коштує від 20 грн/кг, кавуни впали до 6-20 грн/кг, а дині — до 15-35 грн/кг. Більш доступними стали груші та сливи, тоді як часник і зелена цибуля також дещо знизили вартість.

Фруктовий сегмент показав змішану динаміку. Виноград подорожчав до 150 грн/кг, ранні яблука — до 45 грн/кг, а ось груші та сливи подешевшали. Кавуни та дині продовжують падати в ціні, а серед імпортних фруктів дешевшими стали ківі та апельсини.

Ягідний ринок також виявився неоднорідним: лохина зросла в ціні до 380 грн/кг, тоді як малина, навпаки, подешевшала.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.