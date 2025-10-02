Задержки зарплат военным: в Раде рассказали, хватает ли денег в бюджете на выплаты бойцам

В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год образовался дефицит около 300 миллиардов гривен, необходимых для выплат военнослужащим.

Обеспечение финансирования армии – главный вызов на ближайшие месяцы. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в интервью изданию "РБК-Украина".

"Мы должны убедить партнеров дать деньги на зарплаты военным. Это ключевая задача", — подчеркнула депутат.

Как пояснила Пидласа, основным вариантом покрытия недостатка средств является привлечение так называемого репарационного кредита от ЕС, США и Великобритании. Она отметила, что это может стать единственным реальным источником дополнительных поступлений.

Кроме того, Украина планирует договориться с Еврокомиссией по использованию 6 миллиардов евро из программы ERA Loans, сформированных за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства правительство хочет направить именно на нужды армии.

Подласса подчеркнула, что повышения базовых налогов в планах правительства нет. В то же время, рассматриваются возможные изменения в сфере акцизов. При этом сотрудничество с МВФ, по ее словам, предполагает соблюдение сбалансированности бюджета и прозрачность использования финансирования.

Также народный депутат Максим Бужанский обнародовал переписку с Пидласой. Он подчеркнул, что она опровергла слухи о возможных задержках с выплатами зарплат украинским военным.

"Роксолана Пидласа НЕ говорила, что с ноября нам не хватит денег на зарплаты военным", — написал Бужанский.

Напомним, что военнослужащим начисляется стаж как месяц за три, а уйти на отдых можно досрочно. То, был человек мобилизованным или служил по контракту, здесь роли не играет.

А также участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.