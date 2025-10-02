Затримки зарплат військовим: у Раді розповіли, чи вистачає грошей у бюджеті на виплати бійцям

У проєкті державного бюджету України на 2025 рік утворився дефіцит близько 300 мільярдів гривень, необхідних для виплат військовослужбовцям.

Забезпечення фінансування армії — головний виклик на найближчі місяці. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

"Ми повинні переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим. Це ключове завдання", — підкреслила депутат.

Як пояснила Підласа, основним варіантом покриття нестачі коштів є залучення так званого репараційного кредиту від ЄС, США та Великої Британії. Вона зазначила, що це може стати єдиним реальним джерелом додаткових надходжень.

Крім того, Україна планує домовитися з Єврокомісією щодо використання 6 мільярдів євро з програми ERA Loans, сформованих за рахунок доходів від заморожених російських активів. Ці кошти уряд хоче спрямувати саме на потреби армії.

Підласса підкреслила, що підвищення базових податків у планах уряду немає. Водночас, розглядаються можливі зміни у сфері акцизів. При цьому співпраця з МВФ, за її словами, передбачає дотримання збалансованості бюджету та прозорість використання фінансування.

Також народний депутат Максим Бужанський оприлюднив листування з Підласою. Він підкреслив, що вона спростувала чутки про можливі затримки з виплатами зарплат українським військовим.

"Роксолана Підласа НЕ говорила, що з листопада нам не вистачить грошей на зарплати військовим", — написав Бужанський.

Нагадаємо, що військовослужбовцям нараховується стаж як місяць за три, а піти на відпочинок можна достроково. Те, була людина мобілізованою чи служила за контрактом, тут ролі не відіграє.

А також учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.