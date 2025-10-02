Киевляне стали платить больше за такси: в чем причина повышения тарифов

Поездки на такси стали ощутимо дороже. На это повлияли повышенный спрос, стоимость горючего, сезонные факторы и главный вызов для рынка – содержание водителей-партнеров.

В Киеве выросли тарифы на услуги онлайн-сервисов такси. Об этом говорится материале издания Forbes Ukraine, основанном на данных компаний Uklon и Bolt.

По данным Uklon, базовые тарифы на поездки в столице поднялись в среднем на 14% с конца мая. Это касается разных классов авто. В компании объясняют: стоимость росла постепенно в течение лета из-за повышенного спроса, увеличения цен на горючее и сложной макроэкономической ситуации.

"Главная задача – удержать водителей в системе. Ведь без достаточного количества партнеров выполнение заказов становится проблематичным", — отмечал ранее СЕО Uklon Сергей Гришков.

У Bolt базовые тарифы остались без изменений, но средний чек за поездку вырос на 3–5%.

"Наша задача – предложить такую ​​цену, которая будет выгодна и водителю, и клиенту", – объяснил генеральный менеджер компании в Украине Сергей Павлик.

Он добавил, что на стоимость влияет функция Price Bidding, позволяющая согласовывать цену между пассажиром и водителем в режиме реального времени.

Среди причин роста стоимости такси эксперты называют осенний период, когда с началом бизнес-сезона жители возвращаются в столицу, ухудшается погода, увеличивается количество пробок. Это стимулирует людей чаще использовать такси вместо общественного транспорта.

"Клиент может видеть низкую цену в приложении, но за нее не всегда найдется водитель. Поэтому сервисы вынуждены корректировать тарифы", — объяснил экс-региональный менеджер Bolt и бывший директор Uklon Тарас Потичный.

В сентябре Bolt запустил в Киеве новейшую категорию Priority с динамичным завышенным тарифом. По словам Сергея Павлика, водители охотнее берут такие заказы, а пассажиры получают авто быстрее – на 10–15% раньше, чем в стандартных категориях.

Напомним, что в Украине готовятся к новым правилам налогообложения для тех, кто зарабатывает через цифровые платформы. Изменения коснутся таксистов, курьеров, арендодателей и продавцов, работающих в онлайн-сервисах.

А также за отказ общаться с пассажирами на украинском языке таксистам грозит штраф до 5 100 грн. Языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала все службы такси проверить водителей на знание государственного языка после языкового конфликта между таксистом и пассажиркой в Харькове.