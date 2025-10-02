Кияни стали платити більше за таксі: у чому причина підвищення тарифів

Поїздки на таксі стали відчутно дорожчими. На це вплинули підвищений попит, вартість пального, сезонні чинники та головний виклик для ринку — утримання водіїв-партнерів.

У Києві зросли тарифи на послуги онлайн-сервісів таксі. Про це йдеться в матеріалі видання Forbes Ukraine, заснованому на даних компаній Uklon і Bolt.

За даними Uklon, базові тарифи на поїздки в столиці піднялися в середньому на 14% з кінця травня. Це стосується різних класів авто. У компанії пояснюють: вартість зростала поступово протягом літа через підвищений попит, збільшення цін на пальне та складну макроекономічну ситуацію.

"Головне завдання — утримати водіїв у системі. Адже без достатньої кількості партнерів виконання замовлень стає проблематичним", — зазначав раніше СЕО Uklon Сергій Гришков.

У Bolt базові тарифи залишилися без змін, але середній чек за поїздку зріс на 3-5%.

"Наше завдання — запропонувати таку ціну, яка буде вигідна і водієві, і клієнту", — пояснив генеральний менеджер компанії в Україні Сергій Павлик.

Він додав, що на вартість впливає функція Price Bidding, що дає змогу узгоджувати ціну між пасажиром і водієм у режимі реального часу.

Серед причин зростання вартості таксі експерти називають осінній період, коли з початком бізнес-сезону жителі повертаються до столиці, погіршується погода, збільшується кількість заторів. Це стимулює людей частіше використовувати таксі замість громадського транспорту.

"Клієнт може бачити низьку ціну в застосунку, але за неї не завжди знайдеться водій. Тому сервіси змушені коригувати тарифи", — пояснив ексрегіональний менеджер Bolt і колишній директор Uklon Тарас Потічний.

У вересні Bolt запустив у Києві новітню категорію Priority з динамічним завищеним тарифом. За словами Сергія Павлика, водії охочіше беруть такі замовлення, а пасажири отримують авто швидше — на 10-15% раніше, ніж у стандартних категоріях.

Нагадаємо, що в Україні готуються до нових правил оподаткування для тих, хто заробляє через цифрові платформи. Зміни торкнуться таксистів, кур'єрів, орендодавців і продавців, які працюють в онлайн-сервісах.

А також за відмову спілкуватися з пасажирами українською мовою таксистам загрожує штраф до 5 100 грн. Мовна омбудсменка Олена Івановська закликала всі служби таксі перевірити водіїв на знання державної мови після мовного конфлікту між таксистом і пасажиркою в Харкові.