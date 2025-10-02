Всего 5 гривен за кг: цены на популярный овощ стремительно падают

В Украине уже вторую неделю подряд продолжается снижение цен на лук.

Этому способствует заметное ослабление спроса на рынке, хотя предложение овощей при этом продолжает расти. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день фермеры продают лук по цене от 5 до 10 грн за килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Нынешние цены на лук в Украине остаются самыми низкими как минимум за последние четыре сезона", — отметили специалисты EastFruit.

Причиной снижения цен называют не только слабый спрос, но и ухудшение качества урожая из-за затяжных дождей во время жатвы. В результате часть продукции оказалась непригодной для длительного хранения.

"Пытаясь как можно быстрее реализовать лук, большинство фермеров продолжают снижать отпускные цены на имеющиеся объемы. Между тем лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу, так как производители предпочитают держать его в хранилищах в ожидании более высоких цен", — добавили аналитики.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, лук в Украине сегодня продается в среднем на 40% дешевле.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.