Лише 5 гривень за кг: ціни на популярний овоч стрімко падають

В Україні вже другий тиждень поспіль триває зниження цін на цибулю.

Цьому сприяє помітне ослаблення попиту на ринку, хоча пропозиція овочів при цьому продовжує зростати. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

На сьогоднішній день фермери продають цибулю за ціною від 5 до 10 грн за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Нинішні ціни на цибулю в Україні залишаються найнижчими щонайменше за останні чотири сезони", — зазначили фахівці EastFruit.

Причиною зниження цін називають не тільки слабкий попит, а й погіршення якості врожаю через затяжні дощі під час жнив. У результаті частина продукції виявилася непридатною для тривалого зберігання.

"Намагаючись якомога швидше реалізувати цибулю, більшість фермерів продовжують знижувати відпускні ціни на наявні обсяги. Тим часом цибуля високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки виробники вважають за краще тримати її в сховищах, очікуючи вищих цін", — додали аналітики.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, цибуля в Україні сьогодні продається в середньому на 40% дешевше.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.