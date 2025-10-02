Введение Дональдом Трампом импортных пошлин является динамичным и непредсказуемым. Фокус выяснил, какие пошлины уже введены, что объявлено, а что отложено. Но главное, ударит ли это по Украине?

С 1 октября 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запустила новый этап тарифной политики. Часть пошлин уже объявлена официально, а другие отложили или применили выборочно. В такой ситуации рынки отреагировали на заявления Трампа, однако фактическое влияние на экономику еще не набрало обороты.

Тарифы Трампа: что объявлено и кто под ударом

Новые импортные пошлины США являются жесткими, но говорить об их влиянии рано, ведь фактическое применение пошлин в основном зависит от результатов переговоров и реакции на давление крупных корпораций.

Администрация Трампа продолжает масштабную волну новых пошлин, в частности в области фармацевтики Фото: коллаж Фокус

Так, заявление Трампа о 100% тарифов на брендовые и запатентованные лекарства от 1 октября, при условии, что компании не будут "строить мощности в США", вызвали негативную реакцию на рынках, а именно, падение акций фармацевтических компаний в Азии и Европе. Инвесторы якобы увидели повышенный риск для прибыльности импортеров и производителей, о чем написало издание Financial Times. Но окончательно и абсолютно для всех пошлины пока не ввели. Администрация США объявила, что будет откладывать их применение, в частности, на брендовые лекарства, для завершения переговоров с фармкомпаниями.

Администрация Трампа анонсировала пошлины на древесину и мебель, кухонные шкафы (части пакета) с датой начала для некоторых позиций — 14 октября 2025 года. В то же время ряд жестких тарифов (в частности угрозу 100% на некоторые фармацевтические импорта) временно отложили для переговоров с производителями

Например, соглашение с Pfizer (корпорация, как и большинство крупных американских фармкомпаний производит значительную часть своих лекарств, ингредиентов за пределами США) предусматривает трехлетнее освобождение от этих тарифов, если выполнит определенные условия, в частности, вернет производство на территорию США. Такое соглашение является ярким примером того, как администрация Трампа превратила тарифы в рычаг давления.

Итак, хотя в целом план "100 % тарифов" объявлен, его фактическое применение сейчас контролируется через переговоры и исключения, и администрация сама подтверждает, что тарифы "еще не введены" в полном объеме.

Основные риски для украинцев возникают в сфере e-commerce и посылок из-за отмены беспошлинного лимита 800 долларов на импорт в США Фото: Freepik

Календарь пошлин США

По словам финансового аналитика аналитик, члена Украинского общества финансовых аналитиков Андрея Шевчишина, пошлины больно ударят по Мексике и Канаде, значительно меньше по Китаю и Японии.

"Кухонные гарнитуры, мебель для ванной комнаты и сопутствующие товары (+50%), а еще и мягкая мебель (+30%) — удар по Китаю, Вьетнаму, Малайзии, Канаде. А, например, брендовые или запатентованные фармпродукты производителей, которые не будут свои фарм.заводы в США — это в объеме 100% ударит по Швейцарии и ЕС", — отметил эксперт.

Категорія товару Мита Оголошена дата Що є по факту (Станом на жовтень) Брендові та патентовані ліки 100% 1 жовтня Повне застосування відкладене: Адміністрація веде переговори. Наприклад, Pfizer отримала трирічне звільнення в обмін на інвестиції в США та зниження цін. Важкі/великі вантажівки +25% 1 жовтня Діє: тариф встановлено і застосовується. Кухонні гарнітури, меблі для ванних кімнат +50% Поетапно, з 14 жовтня Діє: тариф поступово вводиться. М’які меблі +30% Поетапно, з 14 жовтня Діє: тариф поступово вводиться.

Кто пострадает больше всего: география влияния пошлин США

Регіон / Країни Сектор, що потрапив під удар Деталі впливу Європа (Швейцарія, ЄС) Фармацевтика Під найбільшою загрозою 100% мита, яке фактично змушує компанії (Novartis, Roche, Sanofi) локалізувати виробництво у США для збереження доступу до ринку. Північна Америка (Мексика, Канада) Автопром, вантажівки, меблі Прямий удар по експорту вантажівок (+25% мито). Канада також втрачає конкурентоспроможність у сфері меблевих товарів. Азія (Китай, В'єтнам, Малайзія) Меблі, кухонні гарнітури, м'які меблі Значний ефект через високі тарифи (+30% до +50%), оскільки ці країни є найбільшими експортерами в цій категорії. Акції фармкомпаній Азії обвалилися через новини про 100% мито на ліки. Японія Фармацевтика, автомобілі Ризики у фармацевтичному та автомобільному сектора

Ударят ли пошлины Трампа по Украине

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, влияние на Украину таможенной политики США будет минимальным.

"Мы почти не задействованы в производственных цепочках по этим товарам и в импорте. Следовательно, непосредственно по этим позициям мы этого не почувствуем", — прокомментировал ситуацию эксперт.

"Металлические" тарифы (сталь и алюминий), автомобильные пошлины и некоторые секторальные тарифы ввели ранее 2025 года. Их действие продолжается и расширяется

Действительно, украинский экспорт в США не включает значительных объемов ни в грузовиках, ни в мебельной отрасли, ни в фармацевтике высокой стоимости. Основные риски для украинцев возникают в сфере e-commerce и посылок из-за отмены беспошлинного лимита 800 долларов на импорт в США. Отметим, что они связаны не с новыми высокими пошлинами на отдельные товары, а с изменением общих правил.

Мебель, столярка, кухонные шкафы: часть пакета должна вступить в силу 14 октября 2025 года. Для некоторых категорий делаются усиленные ставки (более 25%) с перспективой дальнейшего повышения

Отмена беспошлинного лимита может снизить привлекательность украинских товаров для американских потребителей. В частности, предприниматели, которые продавали товары напрямую клиентам в США через Etsy, eBay или Shopify, это почувствуют.

Поэтому на днях государственная компания "Укрпочта" напомнила о снижении стоимости отправки мелких посылок в США. Как пояснила пресс-служба "Укрпочты", снижение тарифов на доставку смягчит финансовую нагрузку на малых экспортеров, которая возникает из-за необходимости платить американские пошлины, Важно отметить, что это является снижением тарифа на логистические услуги (доставку), а не отменой пошлины США.

Новые цены на доставку PRIME составляют от 5,97 долларов за посылку 100 г до 25,17 долларов за посылку 1000-2000 г (без НДС).

Важно

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что этот шаг является поддержкой малого бизнеса и особенно женщин-предпринимательниц, которые составляют 65% отправителей и являются ключевыми игроками в сфере украинского e-commerce.

Таким образом, даже на фоне жесткой торговой политики США, украинские производители сохраняют конкурентоспособность благодаря доступной логистике и быстрому таможенному оформлению, что обеспечивается в сотрудничестве с DHL Global Match.

Как Фокус писал ранее, президент США Трамп обратился к Европейскому Союзу с призывом присоединиться к введению максимально высоких тарифов против Китая и Индии.