Запровадження Дональдом Трампом імпортних мит є динамічним і непередбачуваним. Фокус з'ясував, які мита вже запроваджено, що оголошено, а що відкладено. Та головне, чи вдарить це по Україні?

Related video

Від 1 жовтня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа запустила новий етап тарифної політики. Частина мит вже оголошена офіційно, а інші відклали чи застосували вибірково. В такій ситуації ринки відреагували на заяви Трампа, проте фактичний вплив на економіку ще не набув обертів.

Тарифи Трампа: що оголошено і хто під ударом

Нові імпортні мита США є жорсткими, але казати про їхній вплив зарано, адже фактичне застосування мит здебільшого залежить від результатів переговорів і реакції на тиск великих корпорацій.

Адміністрація Трампа продовжує масштабну хвилю нових мит, зокрема у галузі фармацевтики Фото: колаж Фокус

Так, заява Трампа про 100% тарифів на брендові та запатентовані ліки від 1 жовтня, за умови, що компанії не будуть "будувати потужності в США", спричинили негативну реакцію на ринках, а саме, падіння акцій фармацевтичних компаній у Азії та Європі. Інвестори нібито побачили підвищений ризик для прибутковості імпортерів та виробників, про що написало видання Financial Times. Але остаточно і абсолютно для всіх мита поки не запровадили. Адміністрація США оголосила, що буде відкладати їхнє застосування, зокрема, на брендові ліки, для завершення переговорів з фармкомпаніями.

Адміністрація Трампа анонсувала мита на деревину та меблі, кухонні шафи (частини пакету) з датою початку для деяких позицій — 14 жовтня 2025. Водночас низку жорстких тарифів (зокрема погрозу 100% на деякі фармацевтичні імпорти) тимчасово відклали для переговорів із виробниками

Наприклад, угода з Pfizer (корпорація, як і більшість великих американських фармкомпаній виробляє значну частину своїх ліків, інгредієнтів за межами США) передбачає трирічне звільнення від цих тарифів, якщо виконає певні умови, зокрема, поверне виробництво на територію США. Така угода є яскравим прикладом того, як адміністрація Трампа перетворила тарифи на важіль тиску.

Отже, хоча загалом план "100 % тарифів" оголошений, його фактичне застосування зараз контролюється через переговори й винятки, і адміністрація сама підтверджує, що тарифи "ще не запроваджені" у повному обсязі.

Основні ризики для українців виникають у сфері e-commerce та посилок через скасування безмитного ліміту 800 доларів на імпорт у США Фото: Freepik

Календар мит США

За словами фінансового аналітика аналітик, члена Українського товариства фінансових аналітиків Андрія Шевчишина, мита болюче вдарять по Мексиці й Канаді, значно менше по Китаю і Японії.

"Кухонні гарнітури, меблі для ванної кімнати та супутні товари (+50%), а ще й м'які меблі (+30%) — удар по Китаю, В'єтнаму, Малайзії, Канаді. А, наприклад, брендові або запатентовані фармпродукти виробників, які не будуть свої фарм.заводи в США — це в обсязі 100% вдарить по Швейцарії та ЕС", — зазначив експерт.

Категорія товару Мита Оголошена дата Що є по факту (Станом на жовтень) Брендові та патентовані ліки 100% 1 жовтня Повне застосування відкладене: Адміністрація веде переговори. Наприклад, Pfizer отримала трирічне звільнення в обмін на інвестиції в США та зниження цін. Важкі/великі вантажівки +25% 1 жовтня Діє: тариф встановлено і застосовується. Кухонні гарнітури, меблі для ванних кімнат +50% Поетапно, з 14 жовтня Діє: тариф поступово вводиться. М’які меблі +30% Поетапно, з 14 жовтня Діє: тариф поступово вводиться.

Хто постраждає найбільше: географія впливу мит США

Регіон / Країни Сектор, що потрапив під удар Деталі впливу Європа (Швейцарія, ЄС) Фармацевтика Під найбільшою загрозою 100% мита, яке фактично змушує компанії (Novartis, Roche, Sanofi) локалізувати виробництво у США для збереження доступу до ринку. Північна Америка (Мексика, Канада) Автопром, вантажівки, меблі Прямий удар по експорту вантажівок (+25% мито). Канада також втрачає конкурентоспроможність у сфері меблевих товарів. Азія (Китай, В'єтнам, Малайзія) Меблі, кухонні гарнітури, м'які меблі Значний ефект через високі тарифи (+30% до +50%), оскільки ці країни є найбільшими експортерами в цій категорії. Акції фармкомпаній Азії обвалилися через новини про 100% мито на ліки. Японія Фармацевтика, автомобілі Ризики у фармацевтичному та автомобільному сектора

Чи вдарять мита Трампа по Україні

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, вплив на Україну митної політики США буде мінімальним.

"Ми майже не задіяні у виробничих ланцюжках по цим товарам й в імпорті. Отже, безпосередньо по цих позиціях ми цього не відчуємо", — прокоментував ситуацію експерт.

"Металеві" тарифи (сталь і алюміній), автомобільні мита і деякі секторальні тарифи запровадили раніше 2025 року. Їхня дія триває і розширюється

Справді, український експорт до США не включає значних обсягів ані у вантажівках, ані у меблевій галузі, ані у фармацевтиці високої вартості. Основні ризики для українців виникають у сфері e-commerce та посилок через скасування безмитного ліміту 800 доларів на імпорт у США. Зазначимо, що вони пов'язані не з новими високими митами на окремі товари, а зі зміною загальних правил.

Меблі, столярка, кухонні шафи: частина пакету має набрати чинності 14 жовтня 2025. Для деяких категорій робляться посилені ставки (понад 25%) з перспективою подальшого підвищення

Скасування безмитного ліміту може знизити привабливість українських товарів для американських споживачів. Зокрема, підприємці, які продавали товари напряму клієнтам у США через Etsy, eBay чи Shopify, це відчують.

Через це днями державна компанія "Укрпошта" нагадала про зниження вартості відправлення дрібних посилок до США. Як пояснила пресслужба "Укрпошти", зниження тарифів на доставку пом’якшить фінансове навантаження на малих експортерів, яке виникає через необхідність сплачувати американські мита, Важливо відзначити, що це є зниженням тарифу на логістичні послуги (доставку), а не скасуванням мита США.

Нові ціни на доставку PRIME становлять від 5,97 доларів за посилку 100 г до 25,17 доларів за посилку 1000–2000 г (без ПДВ).

Важливо

Які авто з пробігом віком до 5 років швидко втрачають у ціні, а які — дорожчають (фото)

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що цей крок є підтримкою малого бізнесу і особливо жінок-підприємниць, які становлять 65% відправників і є ключовими гравцями у сфері українського e-commerce.

Таким чином, навіть на тлі жорсткої торговельної політики США, українські виробники зберігають конкурентоспроможність завдяки доступнішій логістиці та швидкому митному оформленню, що забезпечується у співпраці з DHL Global Match.

Як Фокус писав раніше, президент США Трамп звернувся до Європейського Союзу із закликом приєднатися до запровадження максимально високих тарифів проти Китаю та Індії.