Как удобнее и дешевле добраться из Украины в аэропорт Кишинева: подробный гид

В условиях войны, когда все украинские аэропорты остаются закрытыми, все больше граждан выбирают для вылетов и прибытия аэропорт Кишинева. Столичный аэропорт Молдовы стал одним из главных транспортных узлов для украинцев, ведь расположен всего в 130 километрах от границы.

Добраться в Кишинев можно разными способами — автобусами, поездами с пересадкой или частным транспортом. Фокус выяснил, какой путь является оптимальным и во сколько обойдется дорога из Киева в молдавский аэропорт.

Как добраться из Киева в Кишинев — популярные варианты

Из Киева в Кишинев у украинцев также есть несколько удобных вариантов путешествия. Самый популярный способ — автобусы, которые ежедневно отправляются со столичных автовокзалов и довозят пассажиров прямо до молдавской столицы.

Еще один вариант — поезд. Также многие путешественники выбирают маршрут через Одессу: оттуда легко найти как автобусные рейсы, так и частные трансферы в Кишинев.

Автобусы из Киева в Кишинев — сколько стоят

Автобусное сообщение между Киевом и Кишиневом сегодня довольно активное: ежедневно из украинской столицы отправляется более пяти рейсов в разное время — как в утренние часы, так и вечером. Это позволяет пассажирам выбрать наиболее удобный график под свои планы.

Стоимость билета колеблется от 1500 до 2000 гривен на одного человека, в зависимости от перевозчика и времени выезда. Само путешествие занимает примерно 12 часов, но это без учета прохождения границы.

Поезд из Киева в Кишинев — сколько стоит

Кроме автобусов, из Киева в Кишинев курсируют и поезда. Они отправляются через день, что делает этот вариант не таким удобным.

Стоимость билетов зависит от класса мест:

  • плацкарт — 2383 грн;
  • купе — 3320 грн;
  • детский билет в купе — 3320 грн;
  • люкс — 6162 грн.

Время в пути составляет около 19 часов с учетом прохождения границы.

Как добраться из Киева в Кишинев с пересадкой в Одессе

Еще один распространенный способ добраться из Киева в Кишинев — с пересадкой в Одессе. Сначала нужно доехать до Одессы поездом, а уже оттуда продолжить путешествие автобусом.

Из Киева в Одессу доступны несколько вариантов:

  • Интерсити — время в пути 8 ч 6 мин. Стоимость: 1-й класс — 663 грн, 2-й класс — 384 грн.
  • Стандартный поезд — время в пути 12 ч 51 мин. Цены: плацкарт — 252 грн, купе — 291 грн, люкс — 890 грн.
  • Флагманский поезд — путешествие длится 8 ч 47 мин. Стоимость: купе — 660 грн, люкс — 1578 грн.
По прибытии в Одессу нужно пересесть на автобус до Кишинева. Рейсы отправляются примерно каждые полчаса, поэтому долго ждать не придется. Время в пути составляет около 5 часов 30 минут, стоимость билета колеблется от 650 до 900 гривен за одно место.

Цены на такси по Кишиневу — как добраться до аэропорта

Большинство автобусов и поездов прибывают в Кишинев на автовокзал или обычный железнодорожный вокзал, а с тех пор до аэропорта нужно добираться отдельно. Удобнее всего пользоваться местным приложением Letz, которое позволяет заказывать такси прямо со смартфона. Цена поездки может колебаться в зависимости от времени суток и нагрузки на сервис.

В среднем стоимость поездки от автовокзала до аэропорта составляет 218 леев (примерно 537 грн), а от железнодорожного вокзала — 172 лея (примерно 423 грн).

Жилье в Кишиневе — сколько стоит арендовать апартаменты на 1 ночь

В случае необходимости отдохнуть перед рейсом в Кишинев можно арендовать апартаменты или забронировать отель.

Рядом с аэропортом предлагаются варианты примерно за 5 000 грн за ночь, что удобно для тех, кто планирует ранний вылет.

В центре города можно найти более дешевые варианты: апартаменты или отели около 2 500 грн за ночь.

А также доступны хостелы — от 600 грн с человека, что подходит для экономного размещения.

