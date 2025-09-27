Куда поехать осенью в Украине: 7 лучших маршрутов и цены на жилье

Осень в Украине — время, когда путешествия становятся особенно атмосферными. Ко Дню туризма, который отмечают 27 сентября, Фокус вместе с тревел-эксертом Сергеем Викарчуком собрал самые интересные направления для путешествий. А также рассказывает, сколько будет стоить отдых осенью 2025 года.

Сегодня, 27 сентября мир отмечает День туризма — и это идеальный повод собрать чемодан и отправиться открывать новые места. Ведь именно осенью Украина выглядит особенно живописно: леса покрываются золотыми одеждами, города приобретают уютный шарм, а известные туристические локации дарят новые впечатления.

CEO VIKAR Travel Сергей Викарчук поделился с Фокусом самыми интересными направлениями, где можно ощутить осеннюю магию: от туманных Карпат и винных фестивалей Закарпатья — до романтического Тоннеля любви и величественной "Софиевки".

Карпаты: золотая сказка среди гор

Карпаты осенью превращаются в настоящую сказку. Хвойные леса сохраняют свою насыщенную зелень, тогда как буки, клены и ясени одеваются в золотые, багряные и оранжевые одежды. Горные вершины окутывает легкий туман, что добавляет пейзажам таинственности, а воздух становится настолько чистым, что кажется хрустальным. Это идеальное время для активного отдыха и созерцания природы.

"Можно покорить Говерлу, прогуляться по живописным тропам возле озера Синевир, насладиться красотой водопада Шипот или просто отдохнуть в одном из многочисленных горных сел", — рассказывает Фокусу эксперт.

Осень в Карпатах — это возможность почувствовать единение с природой и зарядиться энергией

Сколько стоит отдых в Карпатах осенью 2025 года

Возле озера Синевир (Закарпатье):

комнаты в частных усадьбах — от 600 грн/ночь (за 2 человек);

коттедж на 4-6 гостей — 1500-2500 грн/ночь;

отели и базы отдыха — от 1200 грн/ночь с завтраком;

билет в нацпарк "Синевир" — 60 грн (дети и студенты — 30 грн).

Возле горы Говерла (Ворохта, Яремче, Заросляк):

усадьбы и турбазы — от 700 грн/ночь (номер на 2 человек);

приюты на маршруте — 300-500 грн/чел (минимальные удобства);

гостиницы и гостиные дворы — от 1500 грн/ночь;

коттеджи для компаний — 2000-3000 грн/ночь;

трансфер к подножию Говерлы — около 500 грн.

Возле водопада Шипот (Пилипец, Закарпатье):

частный сектор — от 800 грн/ночь (за 2 человек);

усадьбы с беседками — 1000-1500 грн;

отели и комплексы — от 1350 грн/ночь;

коттеджи с бассейном — 2000-3500 грн (для семьи или компании).

Закарпатье: вино, замки и горячие источники

Закарпатье осенью — это сочетание живописных горных пейзажей и богатого культурного наследия. Этот регион славится не только природой, но и винодельческими традициями. Осень — сезон молодого вина, и дегустации в Берегово или в Шато Чизай становятся настоящим событием для ценителей. Виноградники, окруженные золотыми листьями, создают идеальный фон для таких мероприятий.

Культурная программа включает посещение исторических достопримечательностей, таких как Мукачевский замок Паланок и Ужгородский замок, которые осенью приобретают особый шарм благодаря окружению цветных деревьев. Термальные бассейны в Косино предлагают идеальный способ расслабиться после насыщенного дня. Горячие источники, окруженные осенней природой, создают атмосферу уюта и комфорта. Закарпатье осенью — это место, где можно совместить активный туризм с гастрономическими и оздоровительными впечатлениями.

Сколько стоит отдых в Закарпатье осенью 2025 года

бюджетные варианты — 800-1500 грн/ночь (усадьбы, квартиры, частный сектор);

отели 3-4* и санатории — от 2000 до 5000 грн/ночь;

пакеты с винными дегустациями — +500-1000 грн к проживанию;

эко-резорты и 5* отели — от 5000 грн/ночь;

коттеджи для компаний (4-8 человек) — 2000-5000 грн/ночь.

Тоннель любви: золотая арка Ровенской области

Тоннель любви в Клевани, что на Ровенщине, осенью становится еще более волшебным. Зеленые арки из деревьев, которые образуют тоннель над железнодорожными путями, превращаются в золотисто-багряный коридор. Это место, известное своей романтической атмосферой, идеально подходит для фотосессий и прогулок вдвоем. Осенние листья добавляют пейзажу теплоты и магии, делая каждое фото незабываемым.

"Рекомендуем наслаждаться прогулкой по железнодорожным путям, делать атмосферные фотографии и загадывать желания", — говорит Викарчук.

Цены на проживание

частные усадьбы — от 600 грн/ночь (на 2 человек);

отели — от 850 грн/ночь.

Тоннель любви осенью становится еще более волшебным

Софиевский парк: симфония цветов

Национальный дендрологический парк "Софиевка" в Умани — это настоящая жемчужина для осенних путешествий. Сотни видов деревьев и кустов, меняющих цвета, создают пейзажи, достойные картин. Аллеи парка, украшенные золотыми и багряными листьями, приглашают к спокойным прогулкам. Река, протекающая через парк, добавляет пейзажу динамики, а гроты, мосты и фонтаны создают атмосферу величия.

Посетители могут покататься на лодке по реке, наслаждаясь отражением осенних деревьев в воде, или исследовать укромные уголки парка, где царит тишина.

Цены на проживание

хостелы — от 500 грн/ночь;

отели — от 1200 грн/ночь.

"Софиевка" осенью — это место, где можно почувствовать спокойствие и зарядиться вдохновением

Букский каньон: тишина и медитация среди скал

Букский каньон на Черкасщине, известный своей красотой летом, осенью превращается в место для спокойных и медитативных прогулок. Скалы, покрытые золотыми листьями, и бурная река Горный Тикич создают впечатляющий контраст. Этот природный уголок идеально подходит для тех, кто хочет убежать от городской суеты.

"Рекомендуем наслаждаться видами, устроить пикник, пройтись вдоль каньона", — рассказывает эксперт.

Цены на проживание

частные усадьбы — 500-800 грн/ночь;

отели — от 1000 грн/ночь.

Осень добавляет Буцкому каньону особого шарма, делая его идеальным для созерцания природы

Бакота: уютная жемчужина Подолья

Бакота в Хмельницкой области осенью поражает своей красотой. Леса, спускающиеся к берегам Днестра, приобретают золотые и багряные оттенки, создавая захватывающие панорамы. Отсутствие летней жары делает прогулки комфортными, а пейзажи — еще более впечатляющими.

Смотровая площадка в Бакоте открывает невероятный вид на водохранилище и леса. Посещение скального монастыря придаст путешествию духовного измерения, а прогулка на лодке по Днестру позволит почувствовать гармонию с природой.

Цены на проживание

усадьбы — от 600 грн/ночь (часто с мангалом);

отели — от 1600 грн/ночь.

Бакота осенью — это место для тех, кто ищет спокойствие и вдохновение

Львов: город кофе и романтики

Львов осенью приобретает особый шарм. Узкие улочки старого города, покрытые золотыми листьями, приглашают к прогулкам. Парки, такие как Высокий замок, становятся идеальными для созерцания осенних пейзажей. Уютные кафе предлагают согреться ароматным кофе или горячим шоколадом.

Посетителям стоит подняться на Ратушу, чтобы увидеть панораму города, или прогуляться по парку, наслаждаясь осенней атмосферой.

Цены на проживание

хостелы — от 200 грн/место;

квартиры посуточно — от 1200 грн/ночь;

гостиницы — от 1500 грн/ночь.

Львов осенью — это сочетание истории, культуры и уюта

