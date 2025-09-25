"Солнышко еще вернется": Диденко уточнила прогноз погоды на конец недели (карты)

В Украину уже пришло осеннее похолодание, а вскоре снижение температуры настигнут и дожди. Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на пятницу и выходные.

Погоду 26 сентября в Украине обусловит антициклон Petralilly, центр которого — ориентировочно над Балтикой. Об этом эксперт сообщила в своем Telegram-канале.

"На его периферии далеко на северо-востоке вы можете увидеть атмосферные фронты, которые как раз неожиданно в воскресенье прорвутся на север Украины. Но это будет потом и временно", — отметила она.

Антициклон Petralilly на карте Фото: Telegram/Наталка Діденко

Прогноз погоды на завтра

26 сентября погода будет сухой и солнечной. Столбики термометров будут фиксировать от +13 до +16 градусов, несколько теплее будет на юге — от +15 до +18. Ночью будет от +2 до +9 градусов, а на севере, местами на западе, северо-востоке и в центре ожидаются заморозки на почве.

Инфографика с прогнозом погоды на 26 сентября Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на выходные

"По уточненному прогнозу, антициклон, который должен обусловливать в ближайшие дни сухую и ясную погоду по всей Украине, в воскресенье, 28-го сентября, уступит место пакостному атмосферному фронту — откуда бы вы думали? Правильно: с северо-востока, — который "подмочит" репутацию северной части Украины дождями и облачной погодой", — предупредила Диденко.

Инфографика с прогнозом погоды на 27 сентября Фото: Укргидрометцентр Инфографика с прогнозом погоды на 28 сентября Фото: Укргидрометцентр

Дожди охватят северные регионы, а также Волынскую, Ровенскую и Харьковскую области. На остальных территориях будет сухо.

Прогноз погоды в Киеве

В столице 26 сентября будет преобладать сухая солнечная похода, но будет прохладно. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +2 до +5 градусов, а днем — от +13 до +15. В окрестностях возможны ночные заморозки на почве.

"В субботу удержится такая же погода, а вот в воскресенье киевляне могут прихватить с собой зонты — коварный северо-восточный атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождь. Но ненадолго. Солнышко еще вернется", — добавила синоптик.

Напомним, 24 сентября синоптик Наталья Диденко предупредила, что пока одна часть уже почувствует настоящую осень, на востоке еще задержится тепло.

Ранее эксперт объяснила, ожидается ли в этом году "бабье лето" в Украине и когда его ждать. По ее словам, в ближайшие выходные в Карпатах даже может заснежить.