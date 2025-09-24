В Украину пришел холод: возможны заморозки на почве, — Диденко

Известный синоптик опубликовала фото со спутника на котором ясно видно, что с 24 сентября часть Украины уже находится в облачности холодного атмосферного фронта.

Но Наталка Диденко отметила, что пока только часть Украины уже почувствует настоящую осень, на востоке еще будет тепло. "Сейчас, например, во Львове +10 градусов, а в Луганске +28 градусов!" — написала она в Telegram-канале.

Холодный атмосферный фронт накрывает Украину холодный атмосферный фронт Фото: Telegram/Наталка Діденко

25 сентября этот атмосферный фронт сдвинется к южной окраине Украины и протянет с собой небольшие дожди и порывистый ветер через центр и восток. И уже 26 сентября на всей территории Украины будет сухо, солнечно, однако холодно.

25 сентября дожди вероятны на юго-западе, в центре, на востоке и на юге Украины.

Северные области, значительная часть запада и вторая половина дня в центральной части окажутся в зоне, где будет сухо.

Температура воздуха начнет выравниваться 25 сентября.

В Украине ожидается в течение дня +12...+16 градусов, в южной части +15...+19 градусов.

Но ночью будет намного холоднее.

В Украине меняется погода Фото: Telegram/Наталка Діденко

"Цветы, листочки на деревьях а, главное, овощи, помидоры, кабачки, баклажаны, что там еще — вот они могут замерзнуть. Потому что уже ближайшей ночью на западе и севере вероятны заморозки на почве", — рассказала Диденко.

А уже 26-27 сентября ночные заморозки волнами распространятся на центр и восток.

В Киеве 25 сентября ожидается сухая, солнечная, однако холодная погода.

Ночью в столице предполагается +3...+6 градусов, на окраинах города вероятны заморозки на почве, днем будет +12...+15 градусов.

Синоптик предупредила, что из-за резкой смены погоды "может быть морока метеозависимым людям".

"Встречаем похолодание здоровыми и спокойными", — резюмировала Диденко.

А по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентра, 25 сентября в северных регионах прогнозируются заморозки на поверхности почвы. 26-27 сентября холодная погода распространится почти на всю страну, кроме южных областей и Закарпатья.