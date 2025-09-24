В Україну прийшов холод: можливі заморозки на ґрунті, — Діденко

Відома синоптикиня опублікувала фото із супутника на якому ясно видно, що від 24 вересня частина України вже перебуває у хмарності холодного атмосферного фронту.

Але Наталка Діденко зауважила, що поки що тільки частина України вже відчує справжню осінь, на сході ще буде тепло. "Зараз, наприклад, у Львові +10 градусів, а в Луганську +28 градусів!" – написала вона в Telegram-каналі.

Холодний атмосферний фронт накриває Україну Фото: Telegram/Наталка Діденко

25 вересня цей атмосферний фронт зсунеться до південної околиці України та протягне з собою невеликі дощі та рвучкий вітер через центр та схід. І вже 26 вересня на всій території України буде сухо, сонячно, проте холодно.

25 вересня дощі ймовірні на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України.

Північні області, значна частина заходу та друга половина дня у центральній частині опиняться у зоні, де буде сухо.

Температура повітря почне вирівнюватись 25 вересня.

В Україні очікується впродовж дня +12…+16 градусів, у південній частині +15…+19 градусів.

Але вночі буде набагато холодніше.

В Україні змінюється погода Фото: Telegram/Наталка Діденко

"Квіти, листочки на деревах а, головно, городина, помідори, кабачки, баклажани, що там ще? - ось вони можуть змерзнути. Бо вже найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на грунті", - розповіла Діденко.

А вже 26-27 вересня нічні заморозки хвилями поширяться на центр та схід.

У Києві 25 вересня очікується суха, сонячна, проте холодна погода.

Вночі в столиці передбачається +3…+6 градусів, на околицях міста ймовірні заморозки на ґрунті, вдень буде +12…+15 градусів.

Синоптикиня попередила, що через різку зміну погоди "може бути морока метеозалежним людям".

"Зустрічаємо похолодання здоровими та спокійними", - резюмувала Діденко.

Фокус писав про швидке випадання снігу в Україні, у соцмережах українцям радили діставати з шаф теплий одяг.

А за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Укргідрометцентру, 25 вересня у північних регіонах прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту. 26–27 вересня холодна погода пошириться майже на всю країну, крім південних областей та Закарпаття.