"Сонечко ще повернеться": Діденко уточнила прогноз погоди на кінець тижня (карти)

В Україну вже прийшло осіннє похолодання, а невдовзі зниження температури наздоженуть і дощі. Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на п'ятницю та вихідні.

Погоду 26 вересня в Україні зумовить антициклон Petralilly, центр якого — орієнтовно над Балтикою. Про це експертка повідомила у своєму Telegram-каналі.

"На його периферії далеко на північному сході ви можете побачити атмосферні фронти, які якраз несподівано у неділю прорвуться на північ України. Але це буде потім і тимчасово", — зазначила вона.

Антициклон Petralilly на карті Фото: Telegram/Наталка Діденко

Прогноз погоди на завтра

26 вересня погода буде сухою та сонячною. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від +13 до +16 градусів, дещо тепліше буде на півдні — від +15 до +18. Вночі буде від +2 до +9 градусів, а на півночі, місцями на заході, північному сході та в центрі очікуються заморозки на ґрунті.

Інфографіка з прогнозом погоди на 26 вересня Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на вихідні

"За уточненим прогнозом, антициклон, який мав би зумовлювати найближчими днями суху та ясну погоду в усій Україні, у неділю, 28-го вересня, поступиться місцем капосному атмосферному фронту — звідки б ви думали? Правильно: з північного сходу, — який "підмочить" репутацію північної частини України дощами та хмарною погодою", — попередила Діденко.

Інфографіка з прогнозом погоди на 27 вересня Фото: Укргідрометцентр Інфографіка з прогнозом погоди на 28 вересня Фото: Укргідрометцентр

Дощі охоплять північні регіони, а також Волинську, Рівненську та Харківську області. На решті територій буде сухо.

Прогноз погоди у Києві

В столиці 26 вересня переважатиме суха сонячна погода, але буде прохолодно. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +2 до +5 градусів, а вдень — від +13 до +15. На околицях можливі нічні заморозки на ґрунті.

"У суботу втримається така ж погода, а ось у неділю кияни можуть прихопити із собою парасолі — підступний північно-східний атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ. Але ненадовго. Сонечко ще повернеться", — додала синоптикиня.

