Куди поїхати восени в Україні: 7 найкращих маршрутів і ціни на житло

Осінь в Україні — час, коли подорожі стають особливо атмосферними. До Дня туризму, який відзначають 27 вересня, Фокус разом із тревел-ексертом Сергієм Вікарчуком зібрав найцікавіші напрямки для мандрівок. А також розповідає, скільки коштуватиме відпочинок восени 2025 року.

Сьогодні, 27 вересня світ відзначає День туризму — і це ідеальний привід зібрати валізу й вирушити відкривати нові місця. Адже саме восени Україна виглядає особливо мальовничо: ліси вкриваються золотими шатами, міста набувають затишного шарму, а відомі туристичні локації дарують нові враження.

CEO VIKAR Travel Сергій Вікарчук поділився з Фокусом найцікавішими напрямками, де можна відчути осінню магію: від туманних Карпат і винних фестивалів Закарпаття — до романтичного Тунелю кохання та величної "Софіївки".

Карпати: золота казка серед гір

Карпати восени перетворюються на справжню казку. Хвойні ліси зберігають свою насичену зелень, тоді як буки, клени та ясені вдягаються в золоті, багряні й помаранчеві шати. Гірські вершини огортає легкий туман, що додає пейзажам таємничості, а повітря стає настільки чистим, що здається кришталевим. Це ідеальний час для активного відпочинку та споглядання природи.

"Можна підкорити Говерлу, прогулятися мальовничими стежками біля озера Синевир, насолодитися красою водоспаду Шипіт або просто відпочити в одному з численних гірських сіл", — розповідає Фокусу експерт.

Осінь у Карпатах — це можливість відчути єднання з природою та зарядитися енергією

Скільки коштує відпочинок у Карпатах восени 2025 року

Біля озера Синевир (Закарпаття):

кімнати в приватних садибах — від 600 грн/ніч (за 2 осіб);

котедж на 4–6 гостей — 1500–2500 грн/ніч;

готелі та бази відпочинку — від 1200 грн/ніч зі сніданком;

квиток до нацпарку "Синевир" — 60 грн (діти та студенти — 30 грн).

Біля гори Говерла (Ворохта, Яремче, Заросляк):

садиби та турбази — від 700 грн/ніч (номер на 2 осіб);

притулки на маршруті — 300–500 грн/особа (мінімальні зручності);

готелі та гостинні двори — від 1500 грн/ніч;

котеджі для компаній — 2000–3000 грн/ніч;

трансфер до підніжжя Говерли — близько 500 грн.

Біля водоспаду Шипіт (Пилипець, Закарпаття):

приватний сектор — від 800 грн/ніч (за 2 осіб);

садиби з альтанками — 1000–1500 грн;

готелі та комплекси — від 1350 грн/ніч;

котеджі з басейном — 2000–3500 грн (для сім’ї чи компанії).

Закарпаття: вино, замки й гарячі джерела

Закарпаття восени — це поєднання мальовничих гірських пейзажів і багатої культурної спадщини. Цей регіон славиться не лише природою, а й виноробними традиціями. Осінь — сезон молодого вина, і дегустації в Берегові чи в Шато Чизай стають справжньою подією для поціновувачів. Виноградники, оточені золотим листям, створюють ідеальний фон для таких заходів.

Культурна програма включає відвідування історичних пам'яток, таких як Мукачівський замок Паланок і Ужгородський замок, які восени набувають особливого шарму завдяки оточенню кольорових дерев. Термальні басейни в Косино пропонують ідеальний спосіб розслабитися після насиченого дня. Гарячі джерела, оточені осінньою природою, створюють атмосферу затишку й комфорту. Закарпаття восени — це місце, де можна поєднати активний туризм із гастрономічними та оздоровчими враженнями.

Скільки коштує відпочинок у Закарпатті восени 2025 року

бюджетні варіанти — 800–1500 грн/ніч (садиби, квартири, приватний сектор);

готелі 3–4* і санаторії — від 2000 до 5000 грн/ніч;

пакети з винними дегустаціями — +500–1000 грн до проживання;

еко-резорти та 5* готелі — від 5000 грн/ніч;

котеджі для компаній (4–8 осіб) — 2000–5000 грн/ніч.

Тунель кохання: золота арка Рівненщини

Тунель кохання в Клевані, що на Рівненщині, восени стає ще більш чарівним. Зелені арки з дерев, які утворюють тунель над залізничною колією, перетворюються на золотисто-багряний коридор. Це місце, відоме своєю романтичною атмосферою, ідеально підходить для фотосесій і прогулянок удвох. Осіннє листя додає пейзажу теплоти й магії, роблячи кожне фото незабутнім.

"Рекомендуємо насолоджуватися прогулянкою по залізничних коліях, робити атмосферні фотографії та загадувати бажання", — каже Вікарчук.

Ціни на проживання

приватні садиби — від 600 грн/ніч (на 2 осіб);

готелі — від 850 грн/ніч.

Тунель кохання восени стає ще чарівнішим

Софіївський парк: симфонія кольорів

Національний дендрологічний парк "Софіївка" в Умані — це справжня перлина для осінніх мандрівок. Сотні видів дерев і кущів, що змінюють кольори, створюють пейзажі, гідні картин. Алеї парку, прикрашені золотим і багряним листям, запрошують до спокійних прогулянок. Річка, що протікає через парк, додає пейзажу динаміки, а гроти, мости й фонтани створюють атмосферу величі.

Відвідувачі можуть покататися на човні по річці, насолоджуючись відображенням осінніх дерев у воді, або дослідити затишні куточки парку, де панує тиша.

Ціни на проживання

хостели — від 500 грн/ніч;

готелі — від 1200 грн/ніч.

"Софіївка" восени — це місце, де можна відчути спокій і зарядитися натхненням

Буцький каньйон: тиша й медитація серед скель

Буцький каньйон на Черкащині, відомий своєю красою влітку, восени перетворюється на місце для спокійних і медитативних прогулянок. Скелі, вкриті золотим листям, і бурхлива річка Гірський Тікич створюють вражаючий контраст. Цей природний куточок ідеально підходить для тих, хто хоче втекти від міської метушні.

"Рекомендуємо насолоджуватися краєвидами, влаштувати пікнік, пройтися вздовж каньйону", — розповідає експерт.

Ціни на проживання

приватні садиби — 500–800 грн/ніч;

готелі — від 1000 грн/ніч.

Осінь додає Буцькому каньйону особливого шарму, роблячи його ідеальним для споглядання природи

Бакота: затишна перлина Поділля

Бакота на Хмельниччині восени вражає своєю красою. Ліси, що спускаються до берегів Дністра, набувають золотих і багряних відтінків, створюючи захопливі панорами. Відсутність літньої спеки робить прогулянки комфортними, а краєвиди — ще більш вражаючими.

Оглядовий майданчик у Бакоті відкриває неймовірний краєвид на водосховище та ліси. Відвідування скельного монастиря додасть подорожі духовного виміру, а прогулянка на човні по Дністру дозволить відчути гармонію з природою.

Ціни на проживання

садиби — від 600 грн/ніч (часто з мангалом);

готелі — від 1600 грн/ніч.

Бакота восени — це місце для тих, хто шукає спокій і натхнення

Львів: місто кави й романтики

Львів восени набуває особливого шарму. Вузькі вулички старого міста, вкриті золотим листям, запрошують до прогулянок. Парки, такі як Високий замок, стають ідеальними для споглядання осінніх пейзажів. Затишні кав'ярні пропонують зігрітися ароматною кавою чи гарячим шоколадом.

Відвідувачам варто піднятися на Ратушу, щоб побачити панораму міста, або прогулятися парком, насолоджуючись осінньою атмосферою.

Ціни на проживання

хостели — від 200 грн/місце;

квартири подобово — від 1200 грн/ніч;

готелі — від 1500 грн/ніч.

Львів восени — це поєднання історії, культури та затишку

