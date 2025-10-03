Як зручніше і дешевше дістатися з України до аеропорту Кишинева: детальний гід

В умовах війни, коли всі українські аеропорти залишаються закритими, дедалі більше громадян обирають для вильотів і прибуття аеропорт Кишинева. Столичний аеропорт Молдови став одним із головних транспортних вузлів для українців, адже розташований лише за 130 кілометрів від кордону.

Дістатися до Кишинева можна різними способами — автобусами, поїздами з пересадкою або приватним транспортом. Фокус з'ясував, який шлях є оптимальним і у скільки обійдеться дорога з Києва до молдавського аеропорту.

Як дістатися з Києва до Кишинева — популярні варіанти

З Києва до Кишинева в українців також є кілька зручних варіантів подорожі. Найпопулярніший спосіб — автобуси, які щодня вирушають зі столичних автовокзалів і довозять пасажирів прямо до молдавської столиці.

Ще один варіант — поїзд. Також багато мандрівників обирають маршрут через Одесу: звідти легко знайти як автобусні рейси, так і приватні трансфери до Кишинева.

Автобуси з Києва до Кишинева — скільки коштують

Автобусне сполучення між Києвом і Кишиневом сьогодні доволі активне: щодня з української столиці вирушає понад п'ять рейсів у різний час — як у ранкові години, так і ввечері. Це дає змогу пасажирам обрати найбільш зручний графік під свої плани.

Вартість квитка коливається від 1500 до 2000 гривень на одну людину, залежно від перевізника та часу виїзду. Сама подорож займає приблизно 12 годин, але це без урахування проходження кордону.

Автобусні рейси Київ — Кишинів

Потяг із Києва до Кишинева — скільки коштує

Крім автобусів, з Києва до Кишинева курсують і потяги. Вони відправляються через день, що робить цей варіант не таким зручним.

Вартість квитків залежить від класу місць:

плацкарт — 2383 грн;

купе — 3320 грн;

дитячий квиток у купе — 3320 грн;

люкс — 6162 грн.

Час у дорозі становить близько 19 годин з урахуванням проходження кордону.

Потяг Київ — Кишинів

Як дістатися з Києва до Кишинева з пересадкою в Одесі

Ще один поширений спосіб дістатися з Києва до Кишинева — з пересадкою в Одесі. Спочатку потрібно доїхати до Одеси потягом, а вже звідти продовжити подорож автобусом.

З Києва до Одеси доступні кілька варіантів:

Інтерсіті — час у дорозі 8 год 6 хв. Вартість: 1-й клас — 663 грн, 2-й клас — 384 грн.

Стандартний потяг— час у дорозі 12 год 51 хв. Ціни: плацкарт — 252 грн, купе — 291 грн, люкс — 890 грн.

Флагманський потяг — подорож триває 8 год 47 хв. Вартість: купе — 660 грн, люкс — 1578 грн.

Потяги з Києва до Одеси

Після прибуття в Одесу потрібно пересісти на автобус до Кишинева. Рейси відправляються приблизно кожні півгодини, тому довго чекати не доведеться. Час у дорозі становить близько 5 годин 30 хвилин, вартість квитка коливається від 650 до 900 гривень за одне місце.

Автобусні рейси Одеса — Кишинів

Ціни на таксі по Кишиневу — як дістатися до аеропорту

Більшість автобусів і поїздів прибувають до Кишинева на автовокзал або звичайний залізничний вокзал, а відтоді до аеропорту потрібно добиратися окремо. Найзручніше користуватися місцевим застосунком Letz, який дає змогу замовляти таксі просто зі смартфона. Ціна поїздки може коливатися залежно від часу доби та навантаження на сервіс.

У середньому вартість поїздки від автовокзалу до аеропорту становить 218 леїв (приблизно 537 грн), а від залізничного вокзалу — 172 леї (приблизно 423 грн).

Ціни на таксі від автовокзалу до аеропорту Кишинева

Ціни на таксі від залізничного вокзалу до аеропорту Кишинева

Житло в Кишиневі — скільки коштує орендувати апартаменти на 1 ніч

У разі необхідності відпочити перед рейсом до Кишинева можна орендувати апартаменти або забронювати готель.

Поруч з аеропортом пропонуються варіанти приблизно за 5 000 грн за ніч, що зручно для тих, хто планує ранній виліт.

Ціни на нічліг у Кишиневі біля аеропорту

У центрі міста можна знайти дешевші варіанти: апартаменти або готелі близько 2 500 грн за ніч.

Ціни на житло в Кишиневі

А також доступні хостели — від 600 грн з людини, що підходить для економного розміщення.

Ціни на хостел у Кишиневі

