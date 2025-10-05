До €10 000: Ирландия планирует увеличить выплаты беженцам — какое условие

Ирландское правительство рассматривает идею повышения выплат для искателей убежища, которые решают покинуть страну по собственному желанию. Такой шаг может стать инструментом для ускорения процедур депортации и уменьшения административных расходов.

Министр финансов Ирландии Пасхал Доногью заявил, что увеличение выплат для беженцев, которые добровольно покидают страну, может сделать миграционную систему более эффективной, пишет DublinLive.

Издание Irish Times сообщило, что министр юстиции Джим О'Каллаган планирует поднять размер помощи до €2 500 для отдельных лиц и до €10 000 для семей. Комментируя это решение на конференции партии Fine Gael в Карлоу, Донохью отметил, что депортации играют важную роль в поддержании справедливой системы, однако они являются дорогими и длительными.

"Я понимаю, что министр О'Каллаган сейчас изучает возможность, как сделать процессы возвращения людей, которые должны покинуть Ирландию, более быстрыми и эффективными", — сказал он.

По словам Донохью, это решение может быть принято в рамках бюджета Министерства юстиции. Он добавил, что правительство поддерживает открытость экономики и общества, но при этом стремится к четким и прозрачным миграционным правилам.

