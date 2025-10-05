До €10 000: Ірландія планує збільшити виплати біженцям – яка умова

Ірландський уряд розглядає ідею підвищення виплат для шукачів притулку, які вирішують покинути країну за власним бажанням. Такий крок може стати інструментом для пришвидшення процедур депортації та зменшення адміністративних витрат.

Міністр фінансів Ірландії Пасхал Доног’ю заявив, що збільшення виплат для біженців, які добровільно залишають країну, може зробити міграційну систему ефективнішою, пише DublinLive.

Видання Irish Times повідомило, що міністр юстиції Джим О’Каллаган планує підняти розмір допомоги до €2 500 для окремих осіб і до €10 000 для сімей. Коментуючи це рішення на конференції партії Fine Gael у Карлоу, Доног’ю зазначив, що депортації відіграють важливу роль у підтримці справедливої системи, проте вони є дорогими та тривалими.

"Я розумію, що міністр О’Каллаган зараз вивчає можливість, як зробити процеси повернення людей, які мають залишити Ірландію, швидшими та ефективнішими", — сказав він.

За словами Доног’ю, це рішення може бути ухвалене в межах бюджету Міністерства юстиції. Він додав, що уряд підтримує відкритість економіки й суспільства, але при цьому прагне до чітких і прозорих міграційних правил.

