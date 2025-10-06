Новые правила оформления недвижимости: нужно ли повторно регистрировать жилье в Украине

Повторно регистрировать имущество, права собственности на недвижимость право собственности на которое было оформлено до 2013 года, не нужно — государство признает такие права действующими.

Related video

С 1 января 2013 года в Украине начала действовать новая система государственной регистрации прав на недвижимое имущество, вместе с запуском Государственного реестра прав. До этого времени учет недвижимости осуществляли бюро технической инвентаризации (БТИ) в собственном Реестре прав собственности на недвижимое имущество. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций.

Право собственности на недвижимое имущество — нужно ли повнорно регистрировать

После реформирования эта база стала архивной составляющей нового государственного реестра, а все права собственности, зарегистрированные до 2013 года, на уровне закона автоматически признаются действительными. Так что владельцам такого имущества не нужно повторно подтверждать или возобновлять свое права собственности на недвижимость.

Новые правила оформления недвижимости — куда обратиться

Впрочем, если владелец желает получить информацию о своей недвижимости в новой базе, он может добровольно обратиться для регистрации. Процедура бесплатная.

Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие право собственности: свидетельство, договор купли-продажи, документ о наследстве или другие правоустанавливающие бумаги. Если они были утрачены или повреждены, регистрация все равно возможна на основании данных из архивных реестров или документов БТИ.

Заявление можно подать в любом Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или нотариуса в пределах области, где находится имущество. А для владельцев недвижимости в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях действует упрощенное правило – обратиться можно в любой ЦНАП или нотариус по всей Украине.

Кроме того, удобно подать заявку можно и в электронной форме через портал "Дія" (кроме Киева, Луганской и Донецкой областей).

После внесения данных владелец получает подтверждение успешной государственной регистрации и, при необходимости, обратно свои документы, представленные в бумажном виде.

Украинцы должны обновить данные о недвижимости — Минюст опроверг предыдущее заявление

После волны обсуждений в соцсетях о необходимости повторной регистрации прав собственности на недвижимость, приобретенную до 2013 года, Министерство юстиции обновило информацию на своем сайте и уточнило свою позицию.

Ранее пользователи сети обратили внимание на сообщения о якобы создании нового реестра, в который необходимо повторно внести данные об имуществе. После этого Минюст удалил предварительное разъяснение и заверил, что действующие права владельцев остаются действительными и не нуждаются в повторной регистрации.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.