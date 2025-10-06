Нові правила оформлення нерухомості: чи потрібно повторно реєструвати житло в Україні

Повторно реєструвати майно, права власності на нерухомість право власності на яке було оформлено до 2013 року, не потрібно — держава визнає такі права чинними.

З 1 січня 2013 року в Україні почала діяти нова система державної реєстрації прав на нерухоме майно, разом із запуском Державного реєстру прав. До цього часу облік нерухомості здійснювали бюро технічної інвентаризації (БТІ) у власному Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Право власності на нерухоме майно — чи потрібно повнорно реєструвати

Після реформування ця база стала архівною складовою нового державного реєстру, а всі права власності, зареєстровані до 2013 року, на рівні закону автоматично визнаються дійсними. Тож власникам такого майна не потрібно повторно підтверджувати чи поновлювати своє права власності на нерухомість.

Нові правила оформлення нерухомості — куди звернутися

Утім, якщо власник бажає отримати інформацію про свою нерухомість у новій базі, він може добровільно звернутися для реєстрації. Процедура безкоштовна.

Для цього необхідно мати документи, що підтверджують право власності: свідоцтво, договір купівлі-продажу, документ про спадщину або інші правовстановлюючі папери. Якщо вони були втрачені або пошкоджені, реєстрація все одно можлива на підставі даних з архівних реєстрів або документів БТІ.

Заяву можна подати в будь-якому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса в межах області, де розташоване майно. А для власників нерухомості в Криму, Севастополі, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях діє спрощене правило — звернутися можна до будь-якого ЦНАПу або нотаріуса по всій Україні.

Крім того, зручно подати заявку можна і в електронній формі через портал "Дія" (крім Києва, Луганської та Донецької областей).

Після внесення даних власник отримує підтвердження успішної державної реєстрації та, за необхідності, назад свої документи, подані в паперовому вигляді.

Українці мають оновити дані про нерухомість — Мін'юст спростував попередню заяву

Після хвилі обговорень у соцмережах про необхідність повторної реєстрації прав власності на нерухомість, придбану до 2013 року, Міністерство юстиції оновило інформацію на своєму сайті й уточнило свою позицію.

Раніше користувачі мережі звернули увагу на повідомлення про нібито створення нового реєстру, до якого необхідно повторно внести дані про майно. Після цього Мін'юст видалив попереднє роз'яснення і запевнив, що чинні права власників залишаються дійсними і не потребують повторної реєстрації.

