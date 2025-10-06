Овощи дешевеют, ягоды бьют рекорды: как в Украине изменились цены на рынке

Активность на плодоовощном рынке в настоящее время постепенно снижается.

Related video

Сейчас стало меньше предложений от украинских продавцов, увеличилась доля объявлений из Узбекистана и Египта. Несмотря на меньшее количество участников, рынок демонстрирует заметные колебания цен — особенно на овощи и фрукты. Об этом сообщают аналитики платформы EastFruit.

Как изменились цены на рынке

В Украине вторую неделю подряд снижается стоимость репчатого лука. Лидером продаж стала белокочанная капуста – из-за увеличения предложения ее цены также пошли вниз. Стабилизировались цены на морковь и картофель, в то время как огурцы продолжают дорожать. Повышение зафиксировано и на кабачках с баклажанами, а вот брокколи подешевело.

Цветная и пекинская капуста прибавили в цене, а зеленый лук стал дороже на фоне сокращения предложения. В то же время в Кыргызстане лук продается по $0,16, картофель — по $0,21, а капуста — всего по $0,11 за килограмм.

На украинском рынке наблюдается резкий рост цен на малину и голубику. Дорожает и нектарин. В то же время арбуз продолжил дешеветь, а дыня наоборот пошла вверх.

Раннее яблоко подешевело, тогда как диапазон цен на виноград стал уже. Лимоны из Египта активно экспортируются в Украину по цене от $1,25 до $1,55 за килограмм. Египет также наращивает поставки замороженной садовой земляники в страны Юго-Восточной Азии.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.