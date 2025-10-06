Овочі дешевшають, ягоди б'ють рекорди: як в Україні змінилися ціни на ринку

Активність на плодоовочевому ринку нині поступово знижується.

Related video

Наразі стало менше пропозицій від українських продавців, збільшилася частка оголошень з Узбекистану та Єгипту. Попри меншу кількість учасників, ринок демонструє помітні коливання цін — особливо на овочі та фрукти. Про це повідомляють аналітики платформи EastFruit.

Як змінилися ціни на ринку

В Україні другий тиждень поспіль знижується вартість ріпчастої цибулі. Лідером продажів стала білокачанна капуста — через збільшення пропозиції її ціни також пішли вниз. Стабілізувалися ціни на моркву і картоплю, тоді як огірки продовжують дорожчати. Підвищення зафіксовано і на кабачках з баклажанами, а ось броколі подешевшало.

Цвітна і пекінська капуста додали в ціні, а зелена цибуля стала дорожчою на тлі скорочення пропозиції. Водночас у Киргизстані цибуля продається по $0,16, картопля — по $0,21, а капуста — лише по $0,11 за кілограм.

На українському ринку спостерігається різке зростання цін на малину і лохину. Дорожчає і нектарин. Водночас кавун продовжив дешевшати, а диня навпаки пішла вгору.

Раннє яблуко подешевшало, тоді як діапазон цін на виноград став вужчим. Лимони з Єгипту активно експортуються в Україну за ціною від $1,25 до $1,55 за кілограм. Єгипет також нарощує поставки замороженої садової суниці в країни Південно-Східної Азії.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.