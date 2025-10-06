Фермеры ЕС не выдерживают конкуренции с Украиной: о каком продукте идет речь

В первые восемь месяцев 2025 года Украина стала крупнейшим поставщиком куриных яиц в Великобританию, экспортировав в эту страну 8 тысяч тонн продукции.

Related video

Такой рекорд вызвал недовольство местных фермеров, которые обвинили правительство в том, что оно открывает двери для импорта яиц, произведенных по стандартам, запрещенным в королевстве. Об этом сообщает издание The Guardian.

За январь–июль этого года Украина поставила на британский рынок больше всего яиц среди всех стран-поставщиков. За ней следуют Польша (7 тыс. т), Испания (4,7 тыс. т), Бельгия (2,8 тыс. т) и Италия (2 тыс. т). Остальные страны поставляют относительно небольшие объемы: Ирландия – 1,3 тыс. т, Нидерланды и Франция – по 0,5 тыс. т, Дания – 0,3 тыс. т, Швеция – 0,2 тыс. т.

Председатель Британского совета яичной промышленности Марк Уильямс заявил, что британские фермеры оказались в невыгодном положении. По его словам, их заставляют постоянно повышать стандарты содержания птицы, тогда как правительство позволяет импортировать яйца, произведенные по запрещенной в стране клеточной системе. Этот способ промышленного содержания птицы давно запрещен в Великобритании, и его использование дает производителям из других стран коммерческое преимущество.

"Помощь не должна предоставляться за счет британских производителей, особенно учитывая, что розничные сети уже обязались отказаться от клеточного содержания к 2025 году", – подчеркнул Уильямс.

Он отметил, что внутреннее производство покрывает около 88% потребности страны в яйцах, а оставшиеся 12% импортируются и чаще используются в ресторанах и пищевой промышленности, чем в розничной торговле.

В то же время Украина активно наращивает экспорт. Согласно данным Государственной таможенной службы, за восемь месяцев 2025 года украинские производители продали за границу 87,5 тыс. тонн яиц, что на 81,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В денежном выражении экспорт вырос в 2,6 раза – до $122 млн. Главными покупателями украинских яиц стали Великобритания (12,8%), Испания (12,7%) и Хорватия (11,7%).

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.