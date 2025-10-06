Фермери ЄС не витримують конкуренції з Україною: про який продукт ідеться

У перші вісім місяців 2025 року Україна стала найбільшим постачальником курячих яєць до Великої Британії, експортувавши в цю країну 8 тисяч тонн продукції.

Такий рекорд викликав невдоволення місцевих фермерів, які звинуватили уряд у тому, що він відкриває двері для імпорту яєць, вироблених за стандартами, забороненими в королівстві. Про це повідомляє видання The Guardian.

За січень-липень цього року Україна поставила на британський ринок найбільше яєць серед усіх країн-постачальників. За нею йдуть Польща (7 тис. т), Іспанія (4,7 тис. т), Бельгія (2,8 тис. т) та Італія (2 тис. т). Решта країн постачають відносно невеликі обсяги: Ірландія — 1,3 тис. т, Нідерланди і Франція — по 0,5 тис. т, Данія — 0,3 тис. т, Швеція — 0,2 тис. т.

Голова Британської ради яєчної промисловості Марк Вільямс заявив, що британські фермери опинилися в невигідному становищі. За його словами, їх змушують постійно підвищувати стандарти утримання птиці, тоді як уряд дозволяє імпортувати яйця, вироблені за забороненою в країні клітинною системою. Цей спосіб промислового утримання птиці давно заборонений у Великій Британії, і його використання дає виробникам з інших країн комерційну перевагу.

"Допомогу не мають надавати коштом британських виробників, особливо з огляду на те, що роздрібні мережі вже зобов'язалися відмовитися від клітинного утримання до 2025 року", — наголосив Вільямс.

Він зазначив, що внутрішнє виробництво покриває близько 88% потреби країни в яйцях, а 12%, що залишилися, імпортують, і їх частіше використовують у ресторанах і харчовій промисловості, ніж у роздрібній торгівлі.

Водночас Україна активно нарощує експорт. Згідно з даними Державної митної служби, за вісім місяців 2025 року українські виробники продали за кордон 87,5 тис. тонн яєць, що на 81,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У грошовому вираженні експорт зріс у 2,6 раза — до $122 млн. Головними покупцями українських яєць стали Великобританія (12,8%), Іспанія (12,7%) і Хорватія (11,7%).

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.