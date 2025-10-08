Где в Украине самые дорогое и самое дешевое жилье: цены на аренду и покупку по городам

Украинский рынок недвижимости уверенно восстанавливается после шока, вызванного полномасштабным вторжением. Активное строительство, рост цен и высокий спрос на жилье показывают, что отрасль постепенно возвращается к довоенным темпам.

Related video

С начала войны в Украине ввели в эксплуатацию около 222 тысяч новых квартир. Лидерами по количеству новостроек стали Киевская (84,9 тыс.), Львовская (27,7 тыс.) и Одесская области (24,3 тыс.). Об этом сообщается в материале издания NV по данным портала ЛУН.

На октябрь 2025 года в стране ведутся продажи квартир примерно в 1500 жилых комплексах. Больше всего предложений — в Киевской области (27%), Львовской (17%) и Одесской (8%).

С января по октябрь текущего года стартовали продажи в 174 новых жилых комплексах, что на 12% больше, чем годом ранее. Наибольший рост отмечен в Киеве и области — +61%, а также во Львовской области — +24%.

Наиболее динамично рынок развивается на западе и в центре страны. С начала войны продажи в новостройках особенно выросли во Львовской (+24%), Киевской (+18%), Ивано-Франковской (+15%), Закарпатской (+9%) и Тернопольской (+5%) областях.

За три с половиной года стоимость квартир в новостройках существенно увеличилась. Наибольший рост зафиксирован в Ивано-Франковске (+70%), Ровно (+54%) и Ужгороде (+47%).

Только за 2025 год сильнее всего подорожали квартиры в Ровно (+19%), Тернополе и Одессе (+15%), а также в Хмельницком (+13%).

Активно развивается и рынок инвестиционной недвижимости: количество доходных проектов выросло в Ивано-Франковской области на 57%, во Львовской — на 20%, в Закарпатской — на 9%.

Самые дорогие квартиры на "вторичке" по-прежнему продаются в столице. В сентябре 2025 года средняя стоимость однокомнатного жилья в Киеве составляла 65 тысяч долларов, во Львове — 64,5 тыс., в Ужгороде — 59,2 тыс., в Черновцах — 55 тыс., а в Ровно — 52 тыс.

Время экспозиции квартир на рынке также сокращается: если в начале года на продажу в Киеве уходило в среднем 78 дней, то осенью — уже 47. По расчетам аналитиков, чтобы купить квартиру в столице, нужно откладывать среднюю зарплату в течение 7,5 лет, тогда как два года назад этот срок составлял почти 10 лет.

На рынке аренды лидером по стоимости стал Ужгород, где аренда однокомнатной квартиры обходится в среднем в 20,8 тыс. грн в месяц. Далее следуют Львов (18,7 тыс.), Киев (18 тыс.) и Ивано-Франковск (15,4 тыс.).

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.