Де в Україні найдорожче і найдешевше житло: ціни на оренду і купівлю за містами

Український ринок нерухомості впевнено відновлюється після шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням. Активне будівництво, зростання цін і високий попит на житло показують, що галузь поступово повертається до довоєнних темпів.

З початку війни в Україні ввели в експлуатацію близько 222 тисяч нових квартир. Лідерами за кількістю новобудов стали Київська (84,9 тис.), Львівська (27,7 тис.) та Одеська області (24,3 тис.). Про це повідомляється в матеріалі видання NV за даними порталу ЛУН.

На жовтень 2025 року в країні ведуться продажі квартир приблизно в 1500 житлових комплексах. Найбільше пропозицій — у Київській області (27%), Львівській (17%) та Одеській (8%).

З січня по жовтень поточного року стартували продажі в 174 нових житлових комплексах, що на 12% більше, ніж роком раніше. Найбільше зростання відзначено в Києві та області — +61%, а також у Львівській області — +24%.

Найдинамічніше ринок розвивається на заході та в центрі країни. З початку війни продажі в новобудовах особливо зросли у Львівській (+24%), Київській (+18%), Івано-Франківській (+15%), Закарпатській (+9%) і Тернопільській (+5%) областях.

За три з половиною роки вартість квартир у новобудовах істотно збільшилася. Найбільше зростання зафіксовано в Івано-Франківську (+70%), Рівному (+54%) та Ужгороді (+47%).

Тільки за 2025 рік найсильніше подорожчали квартири в Рівному (+19%), Тернополі та Одесі (+15%), а також у Хмельницькому (+13%).

Активно розвивається і ринок інвестиційної нерухомості: кількість дохідних проєктів зросла в Івано-Франківській області на 57%, у Львівській — на 20%, у Закарпатській — на 9%.

Найдорожчі квартири на "вторинці", як і раніше, продаються в столиці. У вересні 2025 року середня вартість однокімнатного житла в Києві становила 65 тисяч доларів, у Львові — 64,5 тис., в Ужгороді — 59,2 тис., у Чернівцях — 55 тис., а в Рівному — 52 тис.

Час експозиції квартир на ринку також скорочується: якщо на початку року на продаж у Києві витрачалося в середньому 78 днів, то восени — уже 47. За розрахунками аналітиків, щоб купити квартиру в столиці, потрібно відкладати середню зарплату впродовж 7,5 років, тоді як два роки тому цей термін становив майже 10 років.

На ринку оренди лідером за вартістю став Ужгород, де оренда однокімнатної квартири обходиться в середньому в 20,8 тис. грн на місяць. Далі йдуть Львів (18,7 тис.), Київ (18 тис.) та Івано-Франківськ (15,4 тис.).

