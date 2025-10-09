Кошулинский предлагает забирать у "уклонистов" деньги и направлять их на поддержку ВСУ (видео)

Главный сержант Вооруженных сил Украины Руслан Кошулинский заявил, что средства граждан, которые во время войны выехали из страны, уклоняясь от мобилизации, следует направить на повышение зарплат украинских военнослужащих. По его словам, это вопрос справедливости и ответственности перед теми, кто воюет за Украину.

Related video

Об этом военный сообщил в эфире программы "Свобода Live", комментируя вопрос бюджета и распределения государственных средств в военное время. Он отметил, что в условиях, когда страна продолжает борьбу против российской агрессии, власть должна в первую очередь обеспечить надлежащее финансирование армии, а не тратить ресурсы на второстепенные статьи расходов.

"Мы говорим о справедливости. Вот бюджет — это зеркало справедливости. Вы с чего и куда забираете? У меня единственный вопрос: а вы случайно не забираете средства от уклонистов, которые сбежали и покинули свою страну? Может, с этого начните?" — сказал Кошулинский.

Он подчеркнул, что в Украине до сих пор не создан механизм ответственности для тех, кто покинул страну во время военного положения и не вернулся. По его мнению, народные депутаты должны принять решение, которое позволит государству изымать часть средств у таких лиц и передавать их на нужды военных.

"Мы имеем огромное количество людей, которые, извините, предали каждого украинца. Я говорю о мужчинах, которые сбежали. Я сегодня не могу поменять военного на позиции, потому что просто не на кого. И что вы предлагаете? Забрать деньги у тех, кто уехал? Да, я считаю, что это справедливо", — подчеркнул он.

Кошулинский подчеркнул, что несправедливо, когда те, кто уклонился от службы, пользуются теми же правами, что и военные, которые рискуют жизнью.

"Это справедливо, что они пользуются такими же конституционными гражданскими правами, как военнослужащие, которые отдают свою жизнь и здоровье? Может, они должны за это заплатить?" — спросил военный.

В эфире политик также отметил, что даже штрафы для тех, кто уклоняется от службы, нельзя считать адекватным наказанием. Если кто-то считает такие меры справедливыми, депутаты должны прямо это подтвердить.

Сколько получают военные и достаточно ли этого достаточно

В то же время он отметил проблему распределения бюджетных средств: проект госбюджета предусматривает значительные социальные расходы, без которых можно было бы обойтись, тогда как финансирование армии требует усиления. Оппозиция указывает на расходы, которые можно сократить, тогда как власть подчеркивает социальные потребности. Приоритетом должна оставаться оборона: без сильных военных невозможны ни социальные программы, ни безопасная страна.

В частности, мужчина подчеркнул, что достойная зарплата военных должна стать приоритетом государства. Текущий уровень выплат для рядового состава, около 20 тысяч гривен в месяц, недостаточен для обеспечения потребностей семьи. Он привел пример военного, который оставил высокооплачиваемую работу за рубежом, вернулся в Украину, а после трех лет службы получает минимальную зарплату, имея троих детей и больную жену. Государство должно создать условия, чтобы такие люди могли полностью сосредоточиться на службе, не беспокоясь о семье.

Подытоживая, главный сержант подчеркнул, что обеспечение военных должно быть главной задачей государства, ведь именно от них зависит его существование.

"Все вторично. Не будет военных — не будет социалки, не будет этой страны. Должны помнить: достойная зарплата — это не просто деньги, это уважение общества к военному", — подчеркнул он.

Ранее, народный депутат от "Слуги Народа" Богдан Кицак заявлял, что даже закрытие телемарафона или установление "потолка" для чиновников не принесли бы в бюджет нужной суммы для повышения зарплат военных.

Также Фокус писал, что, по словам военнослужащего Максима Несмиянова зарплаты бойцов после выхода из зоны боевых действий меньше, чем у кассиров в супермаркетах.