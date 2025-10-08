"Сложно реализовать": нардеп объяснил, почему военным не повысят зарплаты на 10 тысяч (видео)

По приблизительным расчетам, повышение окладов для военнослужащих на 10 тысяч гривен стоило бы Украине 8 миллиардов гривен в месяц. Народный депутат от "Слуги Народа" Богдан Кицак заявил, что даже закрытие телемарафона или установление "потолка" для зарплат чиновников не принесли бы в бюджет нужной суммы.

Политика спросили, возможно ли увеличить оклад каждого из, согласно оценкам, примерно 800 тысяч украинских военнослужащих на 10 тысяч гривен. Простая математика показывает, что это потребовало бы примерно 8 миллиардов гривен дополнительных расходов из бюджета ежемесячно. Он ответил в эфире "Ранок.LIVE" 8 октября.

"То есть получается, это где-то 70-100, плюс 100 миллиардов по году. Технически это сложно реализовать", — признал Кицак.

По его словам, даже полное ограничение неэффективных государственных программ, закрытие телемарафона и ограничение зарплат чиновников, сокращение еще каких-то расходов не принесут столько денег. Максимальная сумма, которую можно будет собрать при таких условиях — 20-30 миллиардов гривен.

"Но даст ли это возможность полностью закрыть хотя бы +10 этой стартовой, чтобы у военнослужащих была не 20 тысяч, а 30 тысяч — этой суммы недостаточно. Можно говорить там о детенизации, таможня, налоговая — эти все истории, но пока они не демонстрируют... Уже сколько лет об этом говорят, и никакого эффекта от этого пока не прослеживается", — добавил нардеп.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа рассказала, что ключевая задача — убедить партнеров Украины дать деньги на зарплаты военным. Слухи о возможных задержках выплат с ноября она опровергла.

Военнослужащий Максим Несмиянов пожаловался, что в ВСУ несправедливо начисляют премии, и зарплаты после выхода из зоны боевых действий — меньше, чем у кассиров в супермаркетах. Он рассказал, что его собратьев заставляли возвращать сотни тысяч гривен из-за ошибок в журналах.