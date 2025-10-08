"Складно реалізувати": нардеп пояснив, чому військовим не підвищать зарплати на 10 тисяч (відео)
За приблизними розрахунками, підвищення окладів для військовослужбовців на 10 тисяч гривень коштувало б Україні 8 мільярдів гривень на місяць. Народний депутат від «Слуги Народу» Богдан Кицак заявив, що навіть закриття телемарафону або встановлення "стелі" для зарплат чиновників не принесли б у бюджет потрібної суми.
Політика запитали, чи можливо збільшити оклад кожного з, відповідно до оцінок, приблизно 800 тисяч українських військовослужбовців на 10 тисяч гривень. Проста математика показує, що це потребувало б приблизно 8 мільярдів гривень додаткових витрат з бюджету щомісяця. Він відповів в ефірі "Ранок.LIVE" 8 жовтня.
"Тобто виходить, це десь 70-100, плюс 100 мільярдів по року. Технічно це складно реалізувати", — визнав Кицак.
З його слів, навіть повне обмеження неефективних державних програм, закриття телемарафону і обмеження зарплат чиновників, скорочення ще якихось видатків не принесуть стільки грошей. Максимальна сума, яку можна буде зібрати за таких умов — 20-30 мільярдів гривень.
"Але чи дасть це можливість повністю закрити хоча б +10 оцієї стартової, щоб у військовослужбовців була не 20 тисяч, а 30 тисяч — цієї суми недостатньо. Можна говорити там про детінізацію, митниця, податкова — ці всі історії, але поки що вони не демонструють… Вже скільки років про це говорять, і жодного якого ефекту від того поки не простежується", — додав нардеп.
Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з бюджету Роксолана Підласа розповіла, що ключове завдання — переконати партнерів України дати гроші на зарплати військовим. Чутки про можливі затримки виплат з листопада вона спростувала.
Військовослужбовець Максим Несміянов поскаржився, що у ЗСУ несправедливо нараховують премії, і зарплати після виходу з зони бойових дій — менші, ніж у касирів у супермаркетах. Він розповів, що його побратимів змушували повертати сотні тисяч гривень через помилки у журналах.