"Доводилось повертати 300 тисяч через помилки в журналі": військовий розкритикував премії в ЗСУ

Військовослужбовець Максим Несміянов вказав на несправедливість у нарахуванні премії у Збройних силах України. Також він зазначив, що зарплати бійців після виходу з зони бойових дій менші, ніж у касирів в супермаркетах.

Про проблеми в розрахунках додаткових виплат в ЗСУ Максим Несміянов розповів в ефірі "Новини.Live" 3 жовтня. За його словами, з грудня 2022 року військовим на фронті виплачується 100 тисяч гривень премії, однак зона, в якій потрібно воювати для отримання цих коштів, стає дедалі вужчою.

Військовий Максим Несміянов розповів про проблеми виплат в ЗСУ. На відео з 36:25.

"А ворог killzone навпаки збільшує. Там, де я раніше міг приїхати пельмені купити, тепер мертве поле, там навіть проїхати не можна, тому що все в дронах", — зазначив військовослужбовець.

За словами Несміянова, додаткові 70 тисяч "бойових" за виконання завданнь на лінії зіткнення, в тилу ворога, на тимчасово окупованих територіях або на території РФ видаються також проблематично.

"Я знаю приклади на моїх хлопцях, яким виставили рахунки, що вони повинні повернути державі 200-300 тисяч, тому що хтось неправильно вів журнал бойових дій. І йому вже не 100 платять, а 30 тисяч премії. На війні 30 тисяч — це що таке?" — обурився військовий.

Проблема зарплат в ЗСУ

Також Максим Несміянов вказав на несправедливо маленький розмір зарплат бійців, які були переведені з передової на пункти постійної дислокації.

"Коли я був помічником кулеметника в розвідці, у мене була зарплата 21 800 грн. Заходжу в "АТБ", коли щось солоденьке купити хочу, і на касі мені пропонують роботу за 25 300 грн. А це вже офіцер ЗСУ отримує, тобто ще контракт на 5 років треба в армії підписати", — пояснив військовослужбовець.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з бюджету Роксолана Підласа в опублікованому 2 жовтня інтерв'ю сказала, що для покриття нестачі грошей у бюджеті на виплати бійцям ЗСУ уряд має залучити так званий репараційний кредит від ЄС, США та Великої Британії, а також домовитися з Єврокомісією про використання 6 мільярдів євро, отриманих з доходів від заморожених активів РФ.

Морпіх та бойовий медик, Петро Конопля в червні розкритикував виплати в ЗСУ. Він зазначав, що військові отримують зарплату 20 тисяч — менше, ніж охоронці в "АТБ". За його словами, це демотивує людей, які хотіли б мобілізуватися до армії, бо в цивільному житті вони заробляють більше.