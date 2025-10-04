"Приходилось возвращать 300 тысяч из-за ошибок в журнале": военный раскритиковал премии в ВСУ

Военнослужащий Максим Несмиянов указал на несправедливость в начислении премии в Вооруженных силах Украины. Также он отметил, что зарплаты бойцов после выхода из зоны боевых действий меньше, чем у кассиров в супермаркетах.

О проблемах в расчетах дополнительных выплат в ВСУ Максим Несмиянов рассказал в эфире "Новости.Live" 3 октября. По его словам, с декабря 2022 года военным на фронте выплачивается 100 тысяч гривен премии, однако зона, в которой нужно воевать для получения этих средств, становится все уже.

Военный Максим Несмиянов рассказал о проблемах выплат в ВСУ. На видео с 36:25.

"А враг killzone наоборот увеличивает. Там, где я раньше мог приехать пельмени купить, теперь мертвое поле, там даже проехать нельзя, потому что все в дронах", — отметил военнослужащий.

По словам Несмиянова, дополнительные 70 тысяч "боевых" за выполнение заданий на линии соприкосновения, в тылу врага, на временно оккупированных территориях или на территории РФ выдаются также проблематично.

"Я знаю примеры на моих ребятах, которым выставили счета, что они должны вернуть государству 200-300 тысяч, потому что кто-то неправильно вел журнал боевых действий. И ему уже не 100 платят, а 30 тысяч премии. На войне 30 тысяч — это что такое?" — возмутился военный.

Проблема зарплат в ВСУ

Также Максим Несмиянов указал на несправедливо маленький размер зарплат бойцов, которые были переведены с передовой на пункты постоянной дислокации.

"Когда я был помощником пулеметчика в разведке, у меня была зарплата 21 800 грн. Захожу в "АТБ", когда что-то сладенькое купить хочу, и на кассе мне предлагают работу за 25 300 грн. А это уже офицер ВСУ получает, то есть еще контракт на 5 лет надо в армии подписать", — пояснил военнослужащий.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в опубликованном 2 октября интервью сказала, что для покрытия недостатка денег в бюджете на выплаты бойцам ВСУ правительство должно привлечь так называемый репарационный кредит от ЕС, США и Великобритании, а также договориться с Еврокомиссией об использовании 6 миллиардов евро, полученных из доходов от замороженных активов РФ.

Морпех и боевой медик, Петр Конопля в июне раскритиковал выплаты в ВСУ. Он отмечал, что военные получают зарплату 20 тысяч — меньше, чем охранники в "АТБ". По его словам, это демотивирует людей, которые хотели бы мобилизоваться в армию, потому что в гражданской жизни они зарабатывают больше.