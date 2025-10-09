Кошулинський пропонує забирати в "ухилянтів" гроші та спрямовувати їх на підтримку ЗСУ (відео)

Головний сержант Збройних сил України Руслан Кошулинський заявив, що кошти громадян, які під час війни виїхали з країни, ухиляючись від мобілізації, слід спрямувати на підвищення зарплат українських військовослужбовців. За його словами, це питання справедливості й відповідальності перед тими, хто воює за Україну.

Про це військовий повідомив в ефірі програми "Свобода Live", коментуючи питання бюджету та розподілу державних коштів у воєнний час. Він зазначив, що в умовах, коли країна продовжує боротьбу проти російської агресії, влада має першочергово забезпечити належне фінансування армії, а не витрачати ресурси на другорядні статті видатків.

"Ми говоримо про справедливість. От бюджет — це дзеркало справедливості. Ви з чого і куди забираєте? У мене єдине запитання: а ви часом не забираєте кошти від ухилянтів, які втекли та залишили свою країну? Може, з цього почніть?" — сказав Кошулинський.

Він наголосив, що в Україні досі не створено механізму відповідальності для тих, хто покинув країну під час воєнного стану і не повернувся. На його думку, народні депутати мають ухвалити рішення, яке дозволить державі вилучати частину коштів у таких осіб і передавати їх на потреби військових.

"Ми маємо величезну кількість людей, які, вибачайте, зрадили кожного українця. Я говорю про чоловіків, які втекли. Я сьогодні не можу поміняти військовика на позиції, бо просто нема на кого. І що ви пропонуєте? Забрати гроші у тих, хто виїхав? Так, я вважаю, що це справедливо", — наголосив він.

Кошулинський підкреслив, що несправедливо, коли ті, хто ухилився від служби, користуються тими самими правами, що й військові, які ризикують життям.

"Це справедливо, що вони користуються такими ж конституційними громадянськими правами, як військовослужбовці, які віддають своє життя і здоров’я? Може, вони мають за це заплатити?" — запитав військовий.

В ефірі політик також зазначив, що навіть штрафи для тих, хто ухиляється від служби, не можна вважати адекватним покаранням. Якщо хтось вважає такі міри справедливими, депутати повинні прямо це підтвердити.

Скільки отримують військові та чи цього достатньо

Водночас він наголосив на проблемі розподілу бюджетних коштів: проєкт держбюджету передбачає значні соціальні видатки, без яких можна було б обійтися, тоді як фінансування армії потребує посилення. Опозиція вказує на витрати, які можна скоротити, тоді як влада наголошує на соціальних потребах. Пріоритетом має залишатися оборона: без сильних військових неможливі ні соціальні програми, ні безпечна країна.

Зокрема, чоловік підкреслив, що гідна зарплата військових має стати пріоритетом держави. Поточний рівень виплат для рядового складу, близько 20 тисяч гривень на місяць, недостатній для забезпечення потреб родини. Він навів приклад військового, який залишив високооплачувану роботу за кордоном, повернувся до України, а після трьох років служби отримує мінімальну зарплату, маючи троє дітей і хвору дружину. Держава має створити умови, щоб такі люди могли повністю зосередитися на службі, не турбуючись про сім’ю.

Підсумовуючи, головний сержант наголосив, що забезпечення військових має бути головним завданням держави, адже саме від них залежить її існування.

"Все вторинне. Не буде військових — не буде соціалки, не буде цієї країни. Маємо пам’ятати: достойна платня — це не просто гроші, це повага суспільства до військового", — підкреслив він.

Раніше, народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Кицак заявляв, що навіть закриття телемарафону або встановлення "стелі" для чиновників не принесли б у бюджет потрібної суми для підвищення зарплат військових.

Також Фокус писав, що, за словами військовослужбовця Максима Несміянова зарплати бійців після виходу з зони бойових дій менші, ніж у касирів в супермаркетах.