Цены на свинину могут резко вырасти: эксперт назвал причины

Цены на свинину в Украине продолжают расти, и в ближайшие месяцы тенденция, по прогнозам экспертов, может усилиться.

Основная причина подорожания — сокращение поголовья свиней и дефицит предложения на внутреннем рынке. Об этом сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии изданию УНИАН.

С начала 2025 года свинина подорожала на 34%, а в годовом измерении — на 60%. Зимой количество свиней в Украине снизилось до 4,5 млн голов, в основном в личных хозяйствах населения. Недостаток отечественного сырья подтолкнул рост цен: в сентябре закупочные цены на живой вес свиней беконных пород достигали 98–100 грн за килограмм в зависимости от региона.

Чтобы компенсировать дефицит, украинские компании начали активно увеличивать импорт. Только в августе 2025 года в страну ввезли 4,6 тыс. тонн свинины — на 48% больше, чем месяцем ранее. Всего за восемь месяцев объем импорта составил 14,9 тыс. тонн, что почти в восемь раз превышает показатели аналогичного периода 2024 года и является рекордом с 2022-го.

По прогнозам Гопки, до конца года импорт может достичь 25 тысяч тонн, причем основная часть поставок придется на второе полугодие. При этом снижение цен на свиней в странах ЕС делает европейский рынок особенно привлекательным для украинских закупщиков.

Аналитик отмечает, что сократить зависимость от импорта Украина сможет лишь тогда, когда начнется устойчивое восстановление собственного поголовья. Однако этот процесс потребует времени и инвестиций.

По данным Госстата, на 1 сентября 2025 года в стране насчитывалось 4,8 млн свиней — на 5% меньше, чем годом ранее, но на 7% больше, чем в январе. Несмотря на прирост в 330 тысяч голов, предложение на рынке остается ограниченным. Основное восстановление происходит в промышленном секторе, где сосредоточено около 65% всего поголовья.

Ранее Фокус писал, что в Украине резко упали цены на белокочанную капусту. Так, всего за неделю стоимость популярного овоща снизилась почти на 20%.

До этого сообщалось, что в стране зафиксировали летнюю дефляцию — впервые после годичного перерыва. В частности, в августе потребительские цены снизились на 0,2%, повторив показатель июля. Благодаря этому годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле.