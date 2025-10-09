Ціни на свинину можуть різко зрости: експерт назвав причини

Ціни на свинину в Україні продовжують зростати, і найближчими місяцями тенденція, за прогнозами експертів, може посилитися.

Основна причина подорожчання — скорочення поголів'я свиней і дефіцит пропозиції на внутрішньому ринку. Про це повідомив аналітик УКАБ Максим Гопка в коментарі виданню УНІАН.

З початку 2025 року свинина подорожчала на 34%, а в річному вимірі — на 60%. Взимку кількість свиней в Україні знизилася до 4,5 млн голів, переважно в особистих господарствах населення. Нестача вітчизняної сировини підштовхнула зростання цін: у вересні закупівельні ціни на живу вагу свиней беконних порід сягали 98-100 грн за кілограм залежно від регіону.

Щоб компенсувати дефіцит, українські компанії почали активно збільшувати імпорт. Тільки в серпні 2025 року в країну ввезли 4,6 тис. тонн свинини — на 48% більше, ніж місяцем раніше. Загалом за вісім місяців обсяг імпорту склав 14,9 тис. тонн, що майже у вісім разів перевищує показники аналогічного періоду 2024 року і є рекордом з 2022-го.

За прогнозами Гопки, до кінця року імпорт може досягти 25 тисяч тонн, причому основна частина поставок припаде на друге півріччя. При цьому зниження цін на свиней у країнах ЄС робить європейський ринок особливо привабливим для українських закупівельників.

Аналітик зазначає, що скоротити залежність від імпорту Україна зможе лише тоді, коли почнеться стійке відновлення власного поголів'я. Однак цей процес потребуватиме часу та інвестицій.

За даними Держстату, на 1 вересня 2025 року в країні налічувалося 4,8 млн свиней — на 5% менше, ніж роком раніше, але на 7% більше, ніж у січні. Незважаючи на приріст у 330 тисяч голів, пропозиція на ринку залишається обмеженою. Основне відновлення відбувається в промисловому секторі, де зосереджено близько 65% усього поголів'я.Популярне в Україні м'ясо може різко подорожчати: експерт назвав причини

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.