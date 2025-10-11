Зарплаты ВСУ могут вырасти до 50 тысяч: что известно о новом законопроекте

Украина готовится к значительному увеличению расходов на оборону и поддержку военнослужащих. Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект, чтобы обеспечить своевременные выплаты военным и финансирование армии, а Министерство финансов уже готовит необходимые изменения в бюджете.

Дополнительное финансирование станет возможным после согласования использования международной помощи и позволит удовлетворить растущие потребности в денежном обеспечении, закупке вооружения и поддержке семей защитников страны. Фокус выяснил, возможно ли увеличение выплат ВСУ сейчас и сколько денег государство готово выделить на армию.

В Украине планируют увеличить расходы на военных

Верховная Рада должна до 1 ноября принять важный законопроект, который позволит увеличить финансирование сектора безопасности и обороны. Речь идет о дополнительных 300 миллиардах гривен, которые нужны, чтобы государство могло вовремя обеспечить все необходимые выплаты военным.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа. По ее словам, над документом уже работает Министерство финансов, и его планируют зарегистрировать в парламенте в начале октября.

"Эти изменения станут возможными после того, как Еврокомиссия окончательно согласует использование 6 миллиардов евро из программы ERA Loans на операционные военные нужды", — уточнила Пидласа.

Она заверила, что задержек с выплатами для военных не будет и не может быть. Если же в государственном бюджете возникнут временные разрывы, правительство перекроет их за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Сколько сейчас получает военнослужащий

Минимальный размер денежного обеспечения военного — 20 130 гривен. Кроме того, в Украине военнослужащие продолжают получать дополнительные "боевые" выплаты, размер которых зависит от места службы и характера выполняемых задач. Эти надбавки стали главным финансовым источником для многих защитников, пишет armyinform.

Самое высокое вознаграждение — 100 тысяч гривен в месяц — получают те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовых позициях, в районах между силами обороны и противником или на временно оккупированной территории. К этой категории также относятся военные, которые выполняют задачи по огневому поражению врага — ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны. Даже если они не находятся непосредственно на линии соприкосновения, их работа по врагу засчитывается для получения полной суммы выплат.

50 тысяч гривен предусмотрено для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командований, осуществляющих оперативное руководство подразделениями. Такие выплаты могут получать даже те, кто находится вне районов активных боевых действий.

Военнослужащие, которые занимаются интенсивной подготовкой к боевым действиям, управлением группировками войск или обеспечением логистики действующих частей, получают 30 тысяч гривен. К этой же категории относятся саперы, которые проводят разминирование вне зон боев, а также подразделения, которые обеспечивают противовоздушное прикрытие и охрану объектов критической инфраструктуры.

Отдельно определена доплата в 70 тысяч гривен для военных, которые непосредственно выполняют задачи на передовой или во вражеском тылу. Она не заменяет основные "боевые" выплаты, а начисляется дополнительно. В то же время это вознаграждение действует по накопительному принципу — средства выплачивают только после того, как военный суммарно провел 30 дней в зоне боевых действий, даже если этот срок набирался в течение нескольких месяцев.

Повысят ли зарплаты военным: мнения депутатов разделились

Сейчас в Верховной Раде остро стоит вопрос повышения выплат ВСУ. Сейчас депутаты не пришли к единому мнению.

Минимальные выплаты военным могут повысить до 30-50 тыс. гривен. Сейчас этот вопрос обсуждают с международными партнерами, рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк в эфире Ранок.LIVE.

"До сих пор партнеры не финансировали военные расходы — это было на плечах украинского налогоплательщика, а сейчас ведется речь о том, чтобы они сделали исключение и мы выйдем из непростой ситуации", — отметил он.

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Кицак в программе "Ранок.LIVE" прокомментировал возможность повышения зарплат военным на 10 тысяч гривен. По его словам, реализовать такое повышение пока очень сложно.

Кицак пояснил, что даже минимальное повышение для примерно 800 тысяч военных потребует около 100 млрд грн в год. При этом даже полное сокращение неэффективных государственных программ, ограничение расходов на телемарафон и уменьшение зарплат чиновников позволяют собрать максимум 20-30 млрд грн, что явно недостаточно для существенного повышения.

Нардеп добавил, что говорить о повышении можно только после эффективной детенизации экономики, работы таможни и налоговой системы. Однако, по его словам, годами об этих мерах говорят, но практического эффекта от них пока нет.

Как в бюджете на 2026 год распределили деньги на оборону

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в государственный бюджет на 2025 год, которые предусматривают значительное увеличение финансирования обороны. Общий объем дополнительного финансирования составит 324,7 миллиарда гривен, сообщила Юлия Свириденко.

Из этой суммы более 310 миллиардов гривен направят в общий фонд, из них 301 миллиард получит Министерство обороны. Основную часть средств направят на поддержку военнослужащих и их семей, закупку вооружения и обеспечение работы армии.

Так, 202 миллиарда гривен предназначены на зарплату военным и соцвыплаты семьям защитников и защитниц Украины. Еще 100 миллиардов планируют потратить на закупку вооружения, прежде всего беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Кроме того, из специального фонда для оборонного ведомства выделят еще 8,6 миллиарда гривен на реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса, закупку военной техники и оборудования. Дополнительно 1,4 миллиарда гривен направят на материально-техническое обеспечение воинских частей, подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.