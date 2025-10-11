Зарплати ЗСУ можуть зрости до 50 тисяч: що відомо про новий законопроєкт

Україна готується до значного збільшення видатків на оборону та підтримку військовослужбовців. Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт, щоб забезпечити вчасні виплати військовим і фінансування армії, а Міністерство фінансів уже готує необхідні зміни в бюджеті.

Related video

Додаткове фінансування стане можливим після узгодження використання міжнародної допомоги і дасть змогу задовольнити зростаючі потреби в грошовому забезпеченні, закупівлі озброєння та підтримці сімей захисників країни. Фокус з'ясував, чи можливе збільшення виплат ЗСУ зараз і скільки грошей держава готова виділити на армію.

В Україні планують збільшити витрати на військових

Верховна Рада має до 1 листопада ухвалити важливий законопроєкт, який дозволить збільшити фінансування сектору безпеки й оборони. Йдеться про додаткові 300 мільярдів гривень, які потрібні, щоб держава могла вчасно забезпечити всі необхідні виплати військовим.

Про це повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа. За її словами, над документом уже працює Міністерство фінансів, і його планують зареєструвати в парламенті на початку жовтня.

"Ці зміни стануть можливими після того, як Єврокомісія остаточно погодить використання 6 мільярдів євро з програми ERA Loans на операційні військові потреби", — уточнила Підласа.

Вона запевнила, що затримок із виплатами для військових не буде і не може бути. Якщо ж у державному бюджеті виникнуть тимчасові розриви, уряд перекриє їх за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Скільки наразі отримує військовослужбовець

Мінімальний розмір грошового забезпечення військового — 20 130 гривень. Крім того, в Україні військовослужбовці продовжують отримувати додаткові "бойові" виплати, розмір яких залежить від місця служби та характеру виконуваних завдань. Ці надбавки стали головним фінансовим джерелом для багатьох захисників, пише armyinform.

Найвищу винагороду — 100 тисяч гривень на місяць — отримують ті, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на передових позиціях, у районах між силами оборони та противником або на тимчасово окупованій території. До цієї категорії також належать військові, які виконують завдання з вогневого ураження ворога — ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони. Навіть якщо вони не перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, їхня робота по ворогу зараховується для отримання повної суми виплат.

50 тисяч гривень передбачено для тих, хто виконує бойові чи спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів та командувань, що здійснюють оперативне керівництво підрозділами. Такі виплати можуть отримувати навіть ті, хто перебуває поза районами активних бойових дій.

Військовослужбовці, які займаються інтенсивною підготовкою до бойових дій, управлінням угрупованнями військ чи забезпеченням логістики діючих частин, отримують 30 тисяч гривень. До цієї ж категорії належать сапери, що проводять розмінування поза зонами боїв, а також підрозділи, які забезпечують протиповітряне прикриття та охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Окремо визначено доплату у 70 тисяч гривень для військових, які безпосередньо виконують завдання на передовій або у ворожому тилу. Вона не замінює основні "бойові" виплати, а нараховується додатково. Водночас ця винагорода діє за накопичувальним принципом — кошти виплачують лише після того, як військовий сумарно провів 30 днів у зоні бойових дій, навіть якщо цей термін набирався протягом кількох місяців.

Чи підвищать зарплати військовим: думки депутатів розділилися

Наразі у Верховній Раді гостро стоїть питання підвищення виплат ЗСУ. Наразі депутати не дійшли єдиної думки.

Мінімальні виплати військовим можуть підвищити до 30-50 тис. гривень. Зараз це питання обговорюють із міжнародними партнерами, розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE.

"Досі партнери не фінансували військові видатки — це було на плечах українського платника податків, а зараз ведеться мова про те, щоб вони зробили виняток і ми вийдемо з непростої ситуації", — зазначив він.

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак у програмі "Ранок.LIVE" прокоментував можливість підвищення зарплат військовим на 10 тисяч гривень. За його словами, реалізувати таке підвищення поки що дуже складно.

Кицак пояснив, що навіть мінімальне підвищення для приблизно 800 тисяч військових потребує близько 100 млрд грн на рік. При цьому навіть повне скорочення неефективних державних програм, обмеження витрат на телемарафон і зменшення зарплат чиновників дають змогу зібрати щонайбільше 20-30 млрд грн, що явно недостатньо для істотного підвищення.

Нардеп додав, що говорити про підвищення можна тільки після ефективної детінізації економіки, роботи митниці та податкової системи. Однак, за його словами, роками про ці заходи говорять, але практичного ефекту від них поки що немає.

Як у бюджеті на 2026 рік розподілили гроші на оборону

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до державного бюджету на 2025 рік, які передбачають значне збільшення фінансування оборони. Загальний обсяг додаткового фінансування становитиме 324,7 мільярда гривень, повідомила Юлія Свириденко.

Із цієї суми понад 310 мільярдів гривень спрямують до загального фонду, з них 301 мільярд отримає Міністерство оборони. Основну частину коштів спрямують на підтримку військовослужбовців та їхніх родин, закупівлю озброєння та забезпечення роботи армії.

Так, 202 мільярди гривень призначено на зарплату військовим і соцвиплати родинам захисників і захисниць України. Ще 100 мільярдів планують витратити на закупівлю озброєння, насамперед безпілотних літальних апаратів різних типів.

Крім того, зі спеціального фонду для оборонного відомства виділять ще 8,6 мільярда гривень на реформування та розвиток оборонно-промислового комплексу, закупівлю військової техніки та обладнання. Додатково 1,4 мільярда гривень спрямують на матеріально-технічне забезпечення військових частин, наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.