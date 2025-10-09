В Украине появилась новая льгота для ВПО: подробности

В Украине стартует экспериментальный проект по предоставлению долговременного медсестринского ухода для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Инициатива нацелена на поддержку тех, кто потерял жилье из-за войны и нуждается в постоянном медицинском наблюдении и помощи в быту. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Проект предполагает комплексное сопровождение: медсестринский уход, выполнение врачебных назначений, контроль состояния здоровья, помощь с гигиеной, питанием и самообслуживанием, психологическую поддержку, временное проживание с четырехразовым питанием и социальное сопровождение. Все услуги будут предоставляться бесплатно для ВПЛ, эвакуированных и находящихся в транзитных пунктах, если по заключению врача они нуждаются в длительном уходе. Финансирование осуществляется через отдельную бюджетную программу Министерства социальной политики.

Присоединиться к проекту могут медицинские учреждения любой формы собственности, которые определены Минсоцполитики по согласованию с Минздравом, имеют лицензию на медицинскую практику и соответствуют требованиям к кадрам и материально-технической базе.

Прием заявок на участие через систему SmartTender продлится до 18:00 14 ноября 2025 года. Договоры с учреждениями будут действовать с 1 октября 2025 года (для заявок до 15 октября) до конца военного положения, но не дольше 31 декабря 2026 года. Поздние заявки будут действовать с первого числа месяца, следующего за подачей, до конца 2026 года.

Правительство подчеркивает, что особая поддержка требуется пожилым переселенцам и пациентам с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в длительном уходе и безопасных условиях проживания. Новый проект объединяет медицинскую помощь, психологическую поддержку и социальные услуги, направленные на защиту наиболее уязвимых групп населения.

