В Україні з'явилася нова пільга для ВПО: подробиці

В Україні стартує експериментальний проєкт із надання довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Ініціатива націлена на підтримку тих, хто втратив житло через війну і потребує постійного медичного спостереження та допомоги в побуті. Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Проєкт передбачає комплексний супровід: медсестринський догляд, виконання лікарських призначень, контроль стану здоров'я, допомогу з гігієною, харчуванням і самообслуговуванням, психологічну підтримку, тимчасове проживання з чотириразовим харчуванням і соціальний супровід. Усі послуги надаватимуться безоплатно для ВПО, евакуйованих і тих, що перебувають у транзитних пунктах, якщо за висновком лікаря вони потребують тривалого догляду. Фінансування здійснюється через окрему бюджетну програму Міністерства соціальної політики.

Долучитися до проєкту можуть медичні заклади будь-якої форми власності, які визначені Мінсоцполітики за погодженням із МОЗ, мають ліцензію на медичну практику та відповідають вимогам до кадрів і матеріально-технічної бази.

Прийом заявок на участь через систему SmartTender триватиме до 18:00 14 листопада 2025 року. Договори з установами діятимуть з 1 жовтня 2025 року (для заявок до 15 жовтня) до кінця воєнного стану, але не довше ніж 31 грудня 2026 року. Пізні заявки діятимуть з першого числа місяця, наступного за поданням, до кінця 2026 року.

Уряд підкреслює, що особлива підтримка потрібна літнім переселенцям і пацієнтам із хронічними захворюваннями, які потребують тривалого догляду та безпечних умов проживання. Новий проєкт об'єднує медичну допомогу, психологічну підтримку та соціальні послуги, спрямовані на захист найбільш вразливих груп населення.

