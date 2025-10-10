Все больше украинских беженцев не хотят возвращаться на Родину: какие причины

Доля украинцев, которые намерены остаться жить в Финляндии после завершения войны, продолжает расти.

Related video

Лишь 6% респондентов планируют вернуться домой. При этом 66% заявили, что хотят остаться в Финляндии, а еще 26% пока не определились с решением. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного по заказу Министерства внутренних дел Финляндии, сообщает издание Yle.

Для сравнения, летом 2022 года о намерении остаться заявляли только 27% украинцев, а осенью 2023-го — уже 51%.

"Неопределенность относительно окончания войны в Украине и вопросы безопасности, особенно для людей из наиболее пострадавших регионов, вероятно, способствуют тому, что все больше украинцев рассматривают возможность остаться в Финляндии", — объяснила соавтор исследования Анастасия Копцюх.

Она отметила, что по мере интеграции в новое общество количество людей, готовых вернуться домой, естественным образом сокращается.

Исследование также показало, что уровень владения языками среди украинцев в Финляндии заметно вырос. Сейчас 38% участников опроса заявили, что могут работать или учиться на финском языке. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 0%, а в 2023-м — лишь 12%.

При этом 34% украинцев, владеющих финским, уже трудоустроены. Однако 19% опрошенных признались, что недостаточное знание финского, шведского или английского языков мешает им найти работу.

В целом 67% участников исследования активно искали работу, но удалось трудоустроиться только 30%. Среди тех, кто не подавал заявлений, большинство (72%) объяснили это плохими языковыми навыками, еще 25% — сложной ситуацией на рынке труда.

Почти половина опрошенных (48%) сообщили, что планируют подать заявление на получение вида на жительство в Финляндии на основании работы, учебы или семейных связей после окончания действия временной защиты. Еще 14% хотят остаться, используя уже имеющийся вид на жительство.

Финское законодательство позволяет украинцам, находящимся под временной защитой (виза типа B), параллельно получать вид на жительство типа A без потери статуса защиты.

Напомним, 3 октября СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

7 октября Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.