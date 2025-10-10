Дедалі більше українських біженців не хочуть повертатися на Батьківщину: які причини

Частка українців, які мають намір залишитися жити у Фінляндії після завершення війни, продовжує зростати.

Лише 6% респондентів планують повернутися додому. При цьому 66% заявили, що хочуть залишитися у Фінляндії, а ще 26% поки що не визначилися з рішенням. Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного на замовлення Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, повідомляє видання Yle.

Для порівняння, влітку 2022 року про намір залишитися заявляли тільки 27% українців, а восени 2023-го — уже 51%.

"Невизначеність щодо закінчення війни в Україні та безпекові питання, особливо для людей із найбільш постраждалих регіонів, імовірно, сприяють тому, що дедалі більше українців розглядають можливість залишитися у Фінляндії", — пояснила співавторка дослідження Анастасія Копцюх.

Вона зазначила, що в міру інтеграції в нове суспільство кількість людей, готових повернутися додому, природним чином скорочується.

Дослідження також показало, що рівень володіння мовами серед українців у Фінляндії помітно зріс. Наразі 38% учасників опитування заявили, що можуть працювати або навчатися фінською мовою. Для порівняння: у 2022 році цей показник становив 0%, а у 2023-му — лише 12%.

При цьому 34% українців, які володіють фінською, вже працевлаштовані. Однак 19% опитаних зізналися, що недостатнє знання фінської, шведської або англійської мов заважає їм знайти роботу.

Загалом 67% учасників дослідження активно шукали роботу, але вдалося працевлаштуватися лише 30%. Серед тих, хто не подавав заяв, більшість (72%) пояснили це поганими мовними навичками, ще 25% — складною ситуацією на ринку праці.

Майже половина опитаних (48%) повідомили, що планують подати заяву на отримання посвідки на проживання у Фінляндії на підставі роботи, навчання або сімейних зв'язків після закінчення дії тимчасового захисту. Ще 14% хочуть залишитися, використовуючи вже наявну посвідку на проживання.

Фінське законодавство дозволяє українцям, які перебувають під тимчасовим захистом (віза типу B), паралельно отримувати посвідку на проживання типу A без втрати статусу захисту.

Нагадаємо, 3 жовтня ЗМІ писали, що оскільки тимчасовий захист для українців у ЄС добігає кінця, у Німеччині федеральні землі отримали доручення прискорити перехід біженців на довгострокові посвідки на проживання.

7 жовтня Фокус із посиланням на дослідження компанії Gremi Personal писав, що 80% українців у Польщі працевлаштовані на незмінній базі. При цьому лише 11% респондентів опитування відчувають себе інтегрованими в польське суспільство.