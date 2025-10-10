Цены на популярный овощ стремительно растут: сколько придется заплатить украинцам

Цены на огурцы в Украине резко взлетели за последние дни.

Причиной подорожания эксперты называют сочетание нескольких факторов: сокращение объемов овоща из-за неблагоприятной погоды, отсутствие конкуренции со стороны импорта и высокий спрос со стороны потребителей. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

За неделю стоимость огурцов выросла на 66%, и сейчас их можно купить в диапазоне 65–80 грн за килограмм ($1,57–1,93/кг). При этом сбор урожая в местных теплицах на этой неделе снизился примерно в пять раз по сравнению с предыдущей.

Эксперты прогнозируют, что уже со следующей недели на рынок могут выйти импортеры с поставками огурцов из других стран, что должно стабилизировать цены и остановить их рост.

Для сравнения, в среднем сегодня огурцы в Украине стоят на 27% дороже, чем в тот же период прошлого года.

