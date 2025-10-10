Ціни на популярний овоч стрімко зростають: скільки доведеться заплатити українцям

Ціни на огірки в Україні різко злетіли за останні дні.

Причиною подорожчання експерти називають поєднання кількох чинників: скорочення обсягів овоча через несприятливу погоду, відсутність конкуренції з боку імпорту та високий попит з боку споживачів. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За тиждень вартість огірків зросла на 66%, і зараз їх можна купити в діапазоні 65-80 грн за кілограм ($1,57-1,93/кг). При цьому збір урожаю в місцевих теплицях цього тижня знизився приблизно в п'ять разів порівняно з попереднім.

Експерти прогнозують, що вже з наступного тижня на ринок можуть вийти імпортери з поставками огірків з інших країн, що має стабілізувати ціни та зупинити їхнє зростання.

Для порівняння, у середньому сьогодні огірки в Україні коштують на 27% дорожче, ніж у той самий період минулого року.

Раніше Фокус писав, що в Україні різко впали ціни на білокачанну капусту. Так, всього за тиждень вартість популярного овоча знизилася майже на 20%.

До цього повідомлялося, що в країні зафіксували літню дефляцію — вперше після річної перерви. Зокрема, у серпні споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши показник липня. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні.