Трудоустройство переселенцев: какие выгоды получит работодатель

Правительство продлило срок компенсаций работодателям за трудоустройство переселенцев в прифронтовых регионах.

Кабинет Министров Украины принял решение продлить срок, в течение которого работодатели из прифронтовых и наиболее пострадавших от войны областей могут получать компенсации за трудоустройство внутри перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Как отметили в ведомстве, такое решение позволит обеспечить долговременную поддержку бизнеса в сложных условиях, поможет сохранить рабочие места и предоставить переселенцам стабильную занятость.

Согласно обновленному постановлению, выплаты теперь будут производиться в течение шести месяцев вместо предыдущих трех. Программа распространяется на предприятия, работающие в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

По условиям программы, работодатели получают компенсацию в размере минимальной заработной платы (сейчас 8000 грн.) за каждого трудоустроенного переселенца, за которого уплачиваются единые социальные взносы. Подать заявку на получение средств можно как по юридическому адресу компании, так и по фактическому месту деятельности.

За время действия инициативы уже принято более 32 тысяч решений о предоставлении компенсаций, охвативших более 57 тысяч трудоустроенных лиц.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев подчеркнул, что изменения сделают программу более доступной и будут способствовать экономической устойчивости регионов, наиболее пострадавших от войны.

Ранее Фокус писал, что с 1 июля 2025 года внутренне перемещенные лица в Украине проходят дополнительные проверки для получения государственных выплат. Основным условием является проживание в Украине, а статус ВПЛ могут получить жители 13 областей, в частности Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской.

Также Фокус писал, что Украина вместе со Всемирным банком готовит программу для переселенцев, которая позволит приобрести жилье взамен утраченного. Помощь будут предоставлять поэтапно: сначала участникам боевых действий и семьям погибших, далее людям с инвалидностью, многодетным семьям и детям-сиротам, а затем другим категориям ВПЛ.