Працевлаштування переселенців: які вигоди отримає роботодавець

Уряд продовжив термін компенсацій роботодавцям за працевлаштування переселенців у прифронтових регіонах.

Related video

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити термін, протягом якого роботодавці з прифронтових і найбільш постраждалих від війни областей можуть отримувати компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Як зазначили у відомстві, таке рішення дасть змогу забезпечити довготривалу підтримку бізнесу в складних умовах, допоможе зберегти робочі місця та надати переселенцям стабільну зайнятість.

Згідно з оновленою постановою, виплати тепер здійснюватимуться протягом шести місяців замість попередніх трьох. Програма поширюється на підприємства, що працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

За умовами програми, роботодавці отримують компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати (зараз 8000 грн.) за кожного працевлаштованого переселенця, за якого сплачуються єдині соціальні внески. Подати заявку на отримання коштів можна як за юридичною адресою компанії, так і за фактичним місцем діяльності.

За час дії ініціативи вже ухвалено понад 32 тисячі рішень про надання компенсацій, які охопили понад 57 тисяч працевлаштованих осіб.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв наголосив, що зміни зроблять програму доступнішою і сприятимуть економічній стійкості регіонів, які найбільше постраждали від війни.

Раніше Фокус писав, що з 1 липня 2025 року внутрішньо переміщені особи в Україні проходять додаткові перевірки для отримання державних виплат. Основною умовою є проживання в Україні, а статус ВПО можуть отримати жителі 13 областей, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської та Херсонської.

Також Фокус писав, що Україна разом зі Світовим банком готує програму для переселенців, яка дасть змогу придбати житло замість втраченого. Допомогу надаватимуть поетапно: спочатку учасникам бойових дій і сім'ям загиблих, далі людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям і дітям-сиротам, а потім іншим категоріям ВПО.